«Hasta una jalada de oreja es maltrato», Rodrigo critica a Andrea San Martín

El conductor de ‘Amor y Fuego’ Rodrigo González no se guardó nada respecto a los audios escuchados donde Andrea San Martín le habla de mala manera a su hija menor.

Una guerra de nunca acabar y es que tras las acusaciones y pruebas que mostró la ex pareja de Andrea y padre de su menor hija Juan Víctor el conductor del programa de espectáculos arremetió contra la ‘ojiverde’.

Además aprovechó para dar cátedra de como se deben criar a los hijos y no necesariamente se debe recurrir a los gritos o la violencia física.

«Uno con el tiempo normaliza ciertas situaciones porque decimos bueno a quien no nos han gritado a quien no nos han jalado la oreja, a quien no nos han tratado de una mala manera en afán de educarnos, pero no solamente es eso», comentó en un inicio.

Por otro lado, no solo quiso opinar desde su perspectiva sino que recurrió a la de una especialista una neuroeducadora quien inmediatamente le dio la razón a Rodrigo y se animó a opinar al respecto.

«Me escribe una neuroeducadora y me dice Rodrigo como especialista infantil en crianza una simple jalada de orejas es maltrato, hoy no debemos permitir ni gritos amenazantes ni mucho menos golpes hacia los niños», agregó leyendo sus mensajes.

Fue así como ‘Peluchín’ confirmó que Andrea no escoge las palabras adecuadas para poder criar a su hija menor de la mejor manera.

«Es verdad y si tú no tienes la capacidad para saber que una niña de 3 años, pero en ese audio 3 personas escuchamos que Andrea le grita desaforadamente a su hija», afirmó el conductor.

Juan Víctor: Andrea San Martín le habría pedido prueba contra el virus para poder ver a su hija

El padre de la menor hija de Andrea San Martín, hizo su descargo en redes sociales sobre las supuestas trabas que le pone la ‘ojiverde’ para ver a su hija.



“Hoy fui por mi gorda por cuarta vez de acuerdo al régimen, a pesar que el régimen dice ‘con externamiento’, acepté ingresar y estar bajo las cámaras de vigilancia con mascarilla y encerrado, sin embargo, ahora se me solicita una prueba contra el virus ya que ayer estuve en un restobar”, inició Juan Víctor.

Asimismo, Juan Víctor no dudó en recordar el viaje que realizó hace poco tiempo, la madre de su hija, a los Estados Unidos. E hizo hincapié en que apenas regresó del país, ella no tuvo problemas en ver a su hija de inmediato.

“Ahora, qué conveniente, regresar de viaje internacional y poder verla al día siguiente, sin objeción de nadie, en más de una oportunidad… Qué conveniente, la balanza se sigue inclinando hacia un lado”, sentenció.