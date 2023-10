¡Hasta vendió su carro! Said Palao anuncia su nuevo negocio en el que invirtió todos sus ahorros

Luego de los rumores sobre la compra del departamento de Alejandra Baigorria, en donde solo ella habría gastado su dinero. La pareja de la chica reality, Said Palao, anunció su nuevo negocio por el que apostó todos sus ahorros y hasta vendió su carro. Se trata de una constructora, la cual reveló el chico reality Said Palao en sus redes sociales, Ante ello, muchos usuarios le brindaron éxitos en este nuevo emprendimiento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Said Palao muestra su nueva constructora

Ante los rumores de que Alejandra Baigorria habría hecho la compra ella sola de su nuevo departamento y no con su pareja Said Palao, el chico reality hizo un sorpresivo anuncio en redes sociales. Palao nos contó que ahora tiene una constructora y para lograrlo tuvo que vender su carro, acciones en su negocio familiar y hasta gastar todos sus ahorros. Algo que dejó mucha sorpresa en los usuarios, quienes también le enviaron sus mejores deseos por este nuevo negocio,

Por este motivo, Said Palao se mostró sumamente orgulloso, pues para él es todo un logro que ha podido alcanzar gracias a su esfuerzo. De igual forma, agradeció el apoyo de sus seguidores, familia y el de Alejandra Baigorria. «Muy contento chicos de comentarles después de más de un año de reuniones y de una buena planificación., cumplo unos de mis sueños tener mi propia constructora!!». escribió emocionado en sus redes sociales.

Lo que dijo el papá de Alejandra Baigorria sobre el nuevo ‘depa’ de su hija

En otro momento, Magaly Medina mostró en su programa una publicación del papá de Alejandra Baigorria en donde enfatizó a su hija como la dueña del departamento y no a Said Palao. «Ahí están todos contentos, pero lo que me causa extrañeza es que ella ha dicho que eso es fruto de las inversiones que hace ella y también gracias a la plata de Said», fue lo primero que dijo la conductora. Ella reaccionó a la publicación de Sergio Baigorria en donde felicita a su hija por la nueva compra. «En la casa de mi hija Alejandra», afirmó el padre.

«Sin embargo, el papá de Alejandra pone un post muy revelador. Dice: ‘En la casa de mi hija Alejandra’. O sea, si tu papá hace esa aclaración es porque sabe que esa casa es producto de tu esfuerzo», añadió Magaly Medina, quien afirmó que se queda con lo declarado por el papá de la conocida chica reality.