“Hay desinformación”: Yaco Eskenazi defiende a capa y espada a Cueva por pichanga en Trujillo

¡La hizo de “padrino”! Christian Cueva pasó de regalar diversas alegrías a los hinchas de la selección peruana a ser uno de los jugadores más criticados actualmente. La gota que rebalsó el vaso fue la pichanga que tuvo hace unos días, pese a su lesión y a que Jorge Fossati lo había invitado a entrenar a La Videna. Ante esta ola de comentarios en contra, Yaco Eskenazi, compañero en el panel de “FUTMAX”, salió en defensa de “Aladino” y se excusó señalando que hay “mucha desinformación”.

Yaco Eskenazi defiende a Christian Cueva

Recientemente, se observó a Christian Cueva participando en una pichanga en la ciudad de Trujillo. Estas imágenes generaron indignación entre los seguidores de la selección peruana, ya que el futbolista previamente había anunciado que necesitaba someterse a una operación en la rodilla derecha debido a una lesión grave.

Ante todos estos comentarios contra el exvolante de Alianza Lima, Yaco Eskenazi no dudó en salir en defensa de “Aladino”. Según el conductor de “Estás en Todas”, el hecho de que Cueva esté por someterse a una operación, no lo limita de participar de actividades deportivas.

“Estoy totalmente de acuerdo contigo en que puedes jugar. Lo que yo creo que pasa es que hay desinformación. Si tú dices que estás por operarte, y si te ve jugando fútbol, la gente dice: ‘¿Cómo puede estar jugando con el ligamento cruzado roto?’. Yo jugué durante 20 años con el ligamento cruzado roto y sí se puede jugar”, comentó.

Además, Yaco Eskenazi solicitó a las personas que fueran más comprensivas, ya que están criticando a Christian Cueva por verlo jugar en su vecindario de Trujillo. Sin embargo, deben tener en cuenta que simplemente se está divirtiendo con sus amigos de la infancia.

“Al nivel que tú quieres jugar, necesitas operarte sí o sí, pero hay que explicarlo y saber entenderlo. La gente no lo ve así, porque es más fácil ver a la estrella jugando en su barrio que no le importa, que ver al chico que quiere divertirse con sus amigos y que está pronto a operarse para poder volver a jugar fútbol profesional”, agregó Yaco Eskenazi.

A quién le importa lo que yo haga…

Christian Cueva viene siendo blanco de críticas en redes sociales luego de que lo captaran jugando una pichanga en Trujillo. Esta situación se dio luego de una invitación pública que le hizo Jorge Fossati para que pueda entrenar en La Videna, y al no hacer caso, desató la ira de los usuarios.

En el programa “FUTMAX”, Cueva se defendió de todos los cuestionamientos y aprovechó en arremeter contra sus críticos. Al parecer el exjugador de la selección solo se rodeará de personas que le aplaudan todo lo que haga, ya que no aceptará críticas.

“(…) tomé una decisión y no es que no me importe mi carrera ni mi vida, pero no puedo estar cerca de la gente que no me suma. Por eso, hace mucho tiempo me alejé de la prensa y estoy tranquilo por ese lado”, fueron sus primeras palabras para el programa FUTMAX de Liga 1 MAX.

Asimismo, señaló que la pichanga en la que se le vio no tiene nada de malo, ya que solo se juntó con amigos de su infancia. En esa misma línea, al estilo Gloria Trevi, indicó que “soy así, así seguiré, nunca cambiaré”.

“(…) Estuve en un momento con amigos de la infancia y en el barrio que está de aniversario, creo que eso no le hace daño a nadie. Mientras pueda tratar de manejar las situaciones de una forma tranquila, sin tratar de llevar esa ‘pichanga’ a otro nivel, creo que no hay necesidad de estar pensando en lo que diga la gente o la prensa. Eso es lo que yo pienso y no me va a cambiar nadie”, dijo.