«Hay maldad»: Luis Advíncula reveló por qué no le gusta que su madre aparezca en televisión

Luis Advíncula reconoce que su madre, Felicia Castrillón, se vuelve una figura destacada cada vez que la selección peruana participa en un partido relevante, ya que varios programas buscan entrevistarla en directo. Recientemente, el ‘Rayo’ explicó las razones por las que no le gusta que su madre aparezca en programas de entretenimiento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Tóxicos”: Usuarios critican a Stephanie Cayo tras retomar su relación por tercera vez con Maxi Iglesias

Luis Advíncula habló sobre su familia

En el programa online ‘La Lengua’, el jugador peruano, actualmente viviendo en Buenos Aires por su contrato con Boca Juniors, admitió sentir una profunda añoranza por su familia. Aunque le encantaría que sus padres se mudaran con él a Argentina, comprende la decisión de Doña Felicia Castrillón de quedarse en Lima debido al afecto que recibe del público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jesús Alzamora (@jesusalzamora)

“Esos negros no los sacó de aquí porque así les paguen no se van. Pueden ir un tiempito, pero ellos extrañan su Perú. Además a la negra (su madre) le encanta la tele. Si ella sale allá es una negra más, pero acá es la mamá de Luis Advíncula. Si la llevo allá, sale a la calle y no la saludan, se pone triste”, expresó el jugador nacional.

También te puede interesar leer: “Tóxicos”: Usuarios critican a Stephanie Cayo tras retomar su relación por tercera vez con Maxi Iglesias

¿Por qué no le gusta que su mamá aparezca en la TV?

De igual forma, el integrante del Club Atlético Boca Juniors comentó que su madre está dispuesta a aparecer en cualquier programa a cambio de beneficios, a pesar de que él le ha dejado claro que no está de acuerdo con esa elección.

“Yo ya me resigne porque en un momento no me gustaba que saliera tanto. Si yo fuera un televidente diría: ‘Ay mira, la mamá de la selección, qué simpática’. Al día siguiente: ‘Otra vez la mamá…’, y a los dos días: ‘¿Esta vieja no tiene nada que hacer?’”, señaló Luis Advíncula.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Advincula (@luisadvincula17_)

Por otro lado, el ‘Rayo’ precisó que tampoco le agrada que su madre se exponga en la pantalla chica debido a la “malicia” de algunos programas. “Mi mamá es una mujer sana. Le dicen que apagarán la cámara y la negra cree que es así y se va de lengua. Lamentablemente, en ese mundo hay algo de maldad porque saben que ahí está la noticia”, puntualizó.

Con el objetivo de evitar complicaciones, Luis Advíncula ha sido claro con su madre para que sea cautelosa cada vez que ingresa a un set de televisión. Es consciente de que los presentadores y participantes harán todo lo posible por obtener declaraciones llamativas de Doña Noemí.