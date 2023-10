“Hay mujeres que no tienen dignidad”: Magaly Medina critica a Silvia Cornejo por viajar con su esposo por Europa

Magaly Medina no tuvo pelos en la lengua y le dio con todo a Silvia Cornejo, por lo que parece ser un caso de amnesia ante la infidelidad de su esposo y su reciente luna de miel. ¿Quieres saber qué pasó? Aquí te contamos los detalles.

¿Qué pasó? ¿Qué dijo Magaly Medina?

Magaly Medina habló de Silvia Cornejo en su reciente programa. La nota que presentaron fue que Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteu se fueron de viaje a Europa, y al parecer, la presentadora Magaly Medina no quedó muy contenta. Según Magaly, este viaje ha estado lleno de compras carísimas y lujos, y la pregunta que ronda es si esto es una especie de premio por aguantar todo tipo de situaciones y mantenerse en la relación a pesar de los problemas de infidelidad.

«Ahora ellos (Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteu) han hecho un viaje al viejo Continente. Un viaje donde a ella se le ve comprar, se le ve llena de carteras lindas y costosas. Parece que es el viaje para satisfacerle los caprichos. O tal vez para darle premio por ser una incondicional, por aguantar todo, por estar ahí, por ser una mártir y soportar todo», dice la conductora.

Magaly opina que hay mujeres que, lamentablemente, no tienen amor propio ni dignidad. Y, para colmo, estas mujeres pueden ser compradas con regalos caros, como carteras lujosas y viajes de ensueño.

«Porque hay mujeres que soportan todo, porque hay mujeres que sí se les puede comprar con dos o tres carteras. Hay mujeres que se les compra con viajes, mujeres que se les compra con joyas. O sea para que no hables, para que te calles y toleres los cachos, a ver te doy dos carteras, lujos, viajes, es así».

Según la presentadora, estas mujeres dependen económicamente de sus parejas, por lo que se ven en la necesidad de quedarse calladitas y soportar situaciones complicadas en la relación.

«Hay mujeres que lamentablemente no tienen amor propio, no tienen dignidad y tampoco… Algunas son vagas, no trabajan, no generan sus propios recursos. Entonces, siempre tienen que estar dependiendo de cualquier novio, marido, sugar, que les dé sus gustitos. Entonces, tienen que quedarse calladitas, porque sino no hay viajecito».

Mira también: “Conducta revanchista”, Magaly Medina critica a Andrés Wiese por exponer su caso de agresión

Magaly Medina insiste en que Silvia Cornejo está alardeando de su viaje y regalos como si se hubiera ganado el gordo de la lotería. Según ella, eso solo da pena. La presentadora sugiere que Silvia Cornejo ha borrado por completo de su memoria a Analía Jiménez, y que Silvia se olvidó cuando chocó el auto de su esposo Jean Paul Gabuteu.

El viaje de lujo de Silvia Cornejo

En un tono sarcástico, la nota añade que, en este caso, el amor por los lujos, los viajes y las carteras parece haber ganado la partida. Se mencionan algunos de los lugares y compras que Silvia y Jean Paul disfrutaron en su viaje por Europa, como carteras Chanel, restaurantes de alta gama y hoteles de lujo.

«El amor triunfa, pero en este caso, el amor a los viajes, las carteras de lujo, las tabas y las joyas. Con el billete de Jean Paul, ¡cualquiera perdonaría y estaría feliz! ¡Alerta Analía Jiménez, porque Silvia Cornejo anda mostrando su trofeo de guerra por el mundo!», dice la nota con ironía.

Mira también: ¿La incondicional? Magaly critica a Maju Mantilla por viajar junto a su esposo a pesar de rumores de infidelidad

La historia sigue: Silvia Cornejo se embarca en un viaje romántico a España con su esposo. ¿Y qué vemos? ¡Un verdadero despliegue de lujos! Compró una cartera Chanel que, de por sí, cuesta 4,200 dólares (si estuviera usada). Y eso no es todo, cenaron en el exclusivo restaurante «Ramses» en Madrid, un lugar que ostenta la fama de ser de los mejores de España.

La travesía no termina ahí. Pasearon por la Gran Vía, se hospedaron en el flamante hotel «Pestaña CR7», dedicado a Cristiano Ronaldo. Luego, se dieron una vuelta por Philipp Plein, y no faltaron los traguitos para brindar. Silvia mostró su cartera Gucci, valorada en 2,175 dólares.

¿Y qué sigue? Nada más y nada menos que un vuelo a Alemania, visitando todo lo que podían, ¡y por supuesto, disfrutando de algunos tragos! ¿Y qué más nos enseña el video? ¡Silvia desplegó sus bolsas de Louis Vuitton y Dolce & Gabbana por las calles de Francia!

Y aquí viene lo más interesante: parece que Silvia Cornejo está coleccionando carteras por cada país que visita. ¡Ni más ni menos! Mostró una cartera Christian Dior que podría valer 3,500 dólares. La historia llega a su clímax cuando mencionan su visita al famoso restaurante de Gastón Acurio, Manko, uno de los más cotizados en París. Y para asegurar aún más regalitos, hicieron una parada en Dior, según cuenta la nota.

Un detalle importante: mientras que Silvia sigue compartiendo sus experiencias con su esposo en sus redes, Jean Paul parece estar más reservado, compartiendo fotos solo en su Instagram.

En resumen, Magaly Medina le dice de todo a Silvia Cornejo por aparentemente aceptar regalos y lujos como una especie de recompensa por su inquebrantable lealtad, olvidando lo que sucedió en el pasado. La presentadora enfatiza la importancia de tener amor propio y dignidad en una relación.