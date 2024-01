«Hay padres que no aman a sus hijos»: Juliana Oxenford habló de su difícil situación con Marcelo Oxenford

Juliana Oxenford se apartó de la televisión después de que la sacaran de ATV, tras varios años conduciendo el programa ‘Al Estilo Juliana’. La periodista indicó que el canal no compartía sus opiniones, lo que llevó a la decisión mutua de que se retirara. Fuera de la pantallas, habló un poco más acerca de su vida personal y de la difícil relación que lleva con su padre. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡La parchó! Julián Zucchi explotó contra seguidora que aseguró que el actor tiene nueva novia

Juliana Oxenford y la difícil relación con su padre M

Juliana enfatizó lo que ha compartido públicamente en varias ocasiones: no tiene una relación cercana con su padre, e incluso mencionó que Marcelo no la ama. “Lo natural sería que los padres amen a sus hijos, pero hay padres que no aman a sus hijos y es lo que me tocó”, reflexiona en parte de la conversación en «Café con la Chevez».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juliana Oxenford (@julianaoxenford.oficial)

No obstante, en ocasiones previas ha dejado claro que no mantiene una relación estrecha con el actor, y como resultado, no comparten ningún lazo. A lo largo de sus vidas, han ocurrido situaciones que en última instancia los separaron. “Yo a mi papá no lo vivo. Quizás sea un maravilloso papá con Lucía, conmigo no lo es. Yo con él no tengo vínculos. Lo he tenido por momentos y han surgido cosas que hicieron que nos distanciáramos una y otra vez”, detalló para un medio local.

«No odio a mi papá como todos piensan, no tengo relación con él porque es una decisión que yo he asumido desde mi total madurez, porque desde hace algún tiempo me parece más sano vivir así”, acotó.

También te puede interesar leer: ¡La parchó! Julián Zucchi explotó contra seguidora que aseguró que el actor tiene nueva novia

¿Incursionará en plataformas digitales?

Juliana Oxenford llevó a cabo una emisión en directo mediante sus plataformas de redes sociales con el fin de desmentir especulaciones infundadas, subrayando que actualmente no tiene decisiones tomadas. Asimismo, manifestó su intención de tomarse un tiempo para reflexionar y considerar posibles pasos a seguir en el futuro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juliana Oxenford (@julianaoxenford.oficial)

Expresó su anhelo de ampliar sus horizontes más allá de un podcast, posiblemente comenzando desde su hogar de manera sencilla, con la intención de establecer algo más profesional y de mayor alcance. No tiene la intención de imitar la estructura de una estación de televisión, pero sí busca concretar un proyecto que le brinde la oportunidad de seguir ejerciendo el periodismo, creando reportajes y generando contenido más extenso.

“Puedo contratar un equipo y seguir haciendo periodismo. Se los prometo, que voy a buscar la manera. Estoy con un poco de temor, me da miedo invertir, comprar algunos equipos y contratar a alguien y que luego no funcione, pero voy a buscar un lugar, un espacio donde me pueda reunir con ustedes”, sostuvo.