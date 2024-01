«Hay que apurarse con el bebito, el tren pasa»: Deysi Araujo aconsejó a Alejandra Baigorria tras comprometerse

En una entrevista concedida a un medio local, la exvedette Deysi Araujo expresó sus saludos y felicitaciones a Alejandra Baigorria y Said Palao por su compromiso en las playas de Tailandia. Por tal motivo, no dudó en darle unos consejos a la ahora conductora de televisión, pues espera que el chico reality la valore. Recordemos que Said Palao pidió la mano de Alejandra Baigorria hace pocas semanas causando gran sorpresa en las redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Deysi Araujo aconseja a Alejandra Baigorria

La popular ‘pelirroja’ se emocionó con la noticia y consideró de que deberían apurarse con sus planes: “Ojalá que no esperen tanto tiempo para casarse y traer hijitos si así lo desean. El tren también pasa y porque ya no es lo mismo, no disfrutas tanto“, indicó inicialmente. Ella recalcó que es mejor disfrutar en la juventud que dejar pasar el tiempo. Por tal motivo, brindó sus mejores deseos a la pareja recién comprometida.

Asimismo, resaltó la calidad de mujer que es ‘Ale’: “Qué bueno que ya decidió dar un gran paso al lado de su pareja, ojalá que el chico la respete y siempre la valore, porque ella es muy trabajadora, independiente, guerrera y se ve que tiene un buen corazón“, añadió. Deysi Araujo espera que Said Palao valore el amor que siente Alejandra Baigorria hacia él y puedan consolidar su amor.

Espera al hombre de su vida

Por otro lado, la popular Deysi Araujo habló un poco sobre su vida amorosa, pues asegura que continúa esperando al hombre de su vida. Recordemos que su última relación con Jackson Torres no acabó de la mejor manera. Tras ello, se dejó entrever que tuvo un affaire con el jugador Oswaldo Valenzuela, siendo mucho más joven que ella. No obstante, no ha podido consolidar una relación como tal.

«Aún no llega un buen hombre a mi vida, pero no pierdo las esperanzas. En algún momento llegará el indicado, una persona que me sume, respete, ame y valore», sostuvo la exvedette. De igual forma, se mostró agradecida por tener trabajo, el cual le permite pagar las cuotas de su nuevo departamento. «Gracias a Dios muy bien, trabajando mucho en los eventos para poder pagar las cuotas de mi departamento», puntualizó.