«Hay que asumir», Jean Deza aconseja a Paolo Hurtado tras ampay

El jugador Jean Deza no pudo evitar pronunciarse sobre la reciente infidelidad de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo difundido por las cámaras de Magaly. Y es que al parecer Hurtado se olvidó la promesa de compromiso y fidelidad que le hizo a su esposa Rosa Fuentes en un altar.

Como ya es de conocimiento público, Jean Deza compartió una breve relación con Jossmery Toledo en 2020, al punto de mudarse juntos en un departamento, sin embargo, este romance no rindió frutos, pues el jugador de Cienciano la engaño con Shirley Arica.

¿Qué consejo le dio Jean Deza a Paolo Hurtado?

Tras el enfrentamiento de club Cienciano contra Universitario, Deza fue abordado por las cámaras de ‘Fútbol en América’ para ser consultado sobre la situación de su amigo tras recibir una ola de críticas por el daño psicológico que le ha provocado a su esposa estando gestando de su tercer hijo.

“No puedo tocar el tema de él, la gente, el equipo, el comando técnico, el club, estamos con él para apoyarlo en la decisión que tome. Ya está grande, a veces hay que asumir la responsabilidad”, dijo.

Además, Jean afirmó que no es la persona indicada para opinar sobre la situación de Hurtado ya que el también protagonizó diversos escándalos relacionados a infidelidades e incluso de presunta agresión física.

“Tú sabes que no soy el indicado para darle un consejo (a Paolo Hurtado), solo puedo darle mi apoyo y espero que se recupere”, expresó el jugador.

¿Jossmery Toledo se pronuncia?

La manzana de la discordia Jossmery Toledo no fue ajena a todas las críticas que viene recibiendo no solo de usuarios sino también de personajes del medio que han condenado su comportamiento, ya que no era un secreto que el pelotero tenía una familia constituida.

La deportista publicó imágenes en sus redes expresando su malestar y su tristeza tras el ampay pues ha sido señalada como una mala mujer sin valores y sin moral.

“Crisis existencial”, publicó Toledo en su Instagram.

Además, agradeció el apoyo de sus amigas en momentos difíciles y recalcó que a pesar de todo no la ha dejado caer. Sin embargo, este mensaje poco o nada les ha importado a usuarios pues continúan ‘dándole con palo’ por involucrarse en una familia.

Como se sabe, Rosa Fuentes ya ha iniciado una demanda de divorcio contra el padre de sus hijos para que siga cumpliendo su rol como padre y vele por el bienestar emocional y económico de sus hijos.