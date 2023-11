«Hay que sonreír, el show tiene que continuar»: Lesly Águila vuelve a los shows y agradece el apoyo de sus fans

Lesly Águila es una artista de la cumbia peruana parte de Corazón Serrano. La cantante se encuentra pasando por unos momentos muy difíciles tras el fallecimiento de su abuela. Lesly regresó a las redes sociales con un sentido mensaje.

Vuelve a las redes sociales

La cantante de Piura es muy apreciada por todo su público y sus compañeros. Lesly Águila siempre es quien para alegre en los conciertos y divierte a su público con sus ocurrencias y pasos de baile, además de su gran talento por el canto.

Hace unos días, Lesly tuvo que ausentarse de los conciertos de Corazón Serrano para acompañar a su familia en la pérdida de su abuelita. Un duro momento que le tocó vivir a la cantante y después de varios días, decidió regresar con un video de agradecimiento.

«Yo retomando las redes sociales, después de un buen tiempo. Como la mayoría de ustedes saben, no la he estado pasando bien esta semana, han sido complicadas para mi y para mi familia. Perdí a mi abuela, ahora esta ella al lado de Dios, cuidándome a donde quiera que vaya», comenta Lesly Águila.

«Quiero agradecer a todos ustedes que me hicieron llegar sus lindos mensajes, no he podido responder a todos, pero de verdad, muchísimas gracias», dijo la cantante. También, agradeció a Corazón Serrano por brindarle ese apoyo que tanto necesitaba y una licencia para ausentarse por estos días de duelo.

Lesly Águila regresará a los escenarios

La vocalista de Corazón Serrano respondió a la consulta de muchos de sus seguidores sobre su regreso a los conciertos. «Hoy retomo mis labores, como dicen el show tiene que continuar. Uno como artista es como un payaso, tiene que sonreír en el escenario, pero por dentro está súper lastimado, súper dolido. Así es la vida de un artista, hay que seguir».

Lesly Águila estará hoy junto a la agrupación de cumbia en Trujillo, mañana sábado en Lima con dos presentaciones y así continuamente. Además, agregó que Corazón Serrano viene preparando el lanzamiento de nuevas producciones musicales.

«También quiero informarles que se viene una producción súper hermosa. Estamos trabajando mucho con la nueva producción con temas inéditos con todas las chicas. Así que estén atentos a las redes sociales de Corazón Serrano, con lo nuevecito de la agrupación», mencionó la cantante.