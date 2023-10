«Hay un colágeno ocupando tu lugar»: Gabriela Serpa lanza indirecta a Alfredo Benavides en batalla de rap

En uno de los recientes episodios de ‘La Casa de Magaly’, los participantes se enfrentaron en una batalla de rap. Ante ello, la ‘tiradera’ entre Gabriela Serpa y Alfredo Benavides captó la atención de los usuarios en redes sociales. Los dos fueron los primeros en subir a la tarima e iniciar con los duelos. Debido a esto, revelaron detalles de que habrían tenido la oportunidad de iniciar una relación. No obstante, la modelo Gabriela Serpa ya oficializó su romance con Gonzalo Méndez. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Gabriela Serpa y Alfredo Benavides en batalla de rap

Alfredo Benavides y Gabriela Serpa protagonizaron un candente momento durante la batalla de rap en el reality de convivencia ‘La Casa de Magaly’. Durante uno de los últimos capítulos, ambos personajes de la farándula se lanzaron indirectas mientras cantaban rimando, tal cual como lo es una ‘tiradera’. En medio de sus versos, ventilaron detalles de lo que habría la posibilidad de una relación entre ambos. Sin embargo, fueron las frases de la modelo las que llamaron más la atención.

«Oye, Alfredito, pórtate bonito, tuviste la oportunidad y no la supiste aprovechar. Me negaste la entrada a Barranco Bar, pero ahora hay un colágeno ocupando tu lugar», cantó la actriz cómica. Luego, continuó: «Me mandas indirectas para molestar, ya supérame, lo nuestro no iba a funcionar. Quisiste show y se te salió de control. Te enamoraste de mí, pero ahora la que no quiere, soy yo», finalizó ante las carcajadas de los participantes.

Carlos Cacho y sus picantes comentarios sobre el cómico

Durante uno de los episodios de ‘La Casa de Magaly’, Carlos Cacho volvió a llamar la atención de los televidentes al lanzar un peculiar comentario sobre el cómico Alfredo Benavides. El estilista estaba conversando con Lucía de la Cruz mientras criticaba el hecho de que Alfredo Benavides pretenda a la modelo Gabriela Serpa.

«El Alfredo se ha enamorado de ella. Escúchame, ya está bien viejo para pretender a una polluela. Además, mira lo que pretende (le da una vuelta a Gabriela Serpa), mira lo que pretende, para sus 11 centímetros (refiriéndose a Alfredo), no pues, va a faltar», mencionó el polémico estilista ante la risa de Gabriela Serpa. Ante ello, Lucía de la Cruz le respondió a Carlos Cacho mencionando que ella no le da la suficiente relevancia a estos detalles. «Bueno ¿tampoco, no? A mi no me gusta que me duela. A mi me gusta ser feliz. Todo a lo justo. Todo a lo justo», confesó la cantante peruana.