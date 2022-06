«Hay un Dios que todo lo ve», Melissa lanza mensaje reflexivo en redes

Compartir Facebook

Melissa Paredes nuevamente está dando que hablar con sus mensajes reflexivos que publica en sus redes dejando a la interpretación de sus seguidores el trasfondo de sus palabras.

Esta vez la ex conductora de Tv publicó una imagen en sus historias d e su cuenta oficial de Instagram después de haber pasado por unas semanas complicadas a raíz de las declaraciones de su ex esposo en medios.

«No hay que opacar la luz del otro para lograr que brille la nuestra», fue el mensaje de la imagen que compartió, sin embargo, añadió una descripción.

«Disfrútalo mientras puedas y no olvides que hay un Dios que todo lo ve. A Él no se le engaña», fueron la palabras de la modelo.

Como se recuerda recientemente Melissa usó sus redes para refutar la versión de Rodrigo Cuba y con pruebas confirmó que ya se sabía que ambos estaban separados cuando se dio el ampay con el bailarín.

Además, volvió a recalcar que no desea dinero con esta última conciliación sino que desea más días de visita con su pequeña.

“No soy una santa y nunca lo seré”: Melissa Paredes reconoce sus errores

La exconductora Melissa Paredes llegó como invitada al set de ‘En boca de todos’ y se sometió al juego de preguntas donde respondió de un poco de todo.

«Les pido perdón absolutamente a todas las personas que se sintieron tocadas con mi tema, en su momento, por una imagen que yo tenía, por cómo ustedes me veían. Pero las personas que realmente me siguen, me conocen, saben cómo soy yo, saben cómo siempre he sido yo. No soy una santa y nunca lo voy a ser», afirmó Melissa Paredes en En boca de todos.

En ese momento, Ricardo Rondón le preguntó si tenía que reconocer algún error que haya cometido, a lo que ella dijo:

«Lo malo fue salir a hablar tan pronto. Yo creo que se debió primero arreglar todo en privado, ser todo más cauteloso y quizá no exponer tanto nuestra vida privada de esa manera. Siento que ese fue un grave error que tuve», declaró la enamorada de Anthony Aranda, quien está muy agradecida con la vida por su mejor regalo, su hija Mía Cuba Paredes.