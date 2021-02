Hayimi confiesa haber sido guía espiritual de Martín Vizcarra

Compartir Facebook

En una entrevista para radio Exitosa, el vidente Hayimi confesó haber sido el guía espiritual del expresidente de la República, Martín Vizcarra, a quien visitaba en Palacio de Gobierno cuando este todavía mantenía el cargo.

En conversaciones con el periodista Nicolás Lúcar, Hayimi explicó que él no tenía por qué negar que había sido el guía del nada más y nada que el propio expresidente de la República.

«Yo soy un guía espiritual. A mí me llaman muchos artistas y políticos. Y como guía espiritual, no lo voy a negar, sí he ido a ver al presidente [Martín Vizcarra], como cualquier persona”, indicó.

Asimismo, señaló que esta clase de guía no implicaba decirle qué cosa debía o no hacer, sino que escuchaba lo que él tenía que decirle en el proceso de la guía.

«No lo guiaba para que él haga tal cambio u otro. Él no tomaba las decisiones que yo le decía; simplemente me escuchaba como cualquier persona», agregó.

“Me preguntaba muchas cosas. Hablamos de todo. Es muy ameno. Pienso dar solo esta declaración acá. Nunca me he favorecido en nada, ni el gobierno me pagó nada. Nunca le pedí un favor político”, continuó.

A ÉL NO LO METAN

Sin embargo, cuando fue consultado sobre si él tuvo que ver con la situación política del país, lo negó rotundamente.

“Yo no tuve nada que ver en las decisiones políticas que él pudo haber realizado. En una oportunidad, hicimos el caso de su mamá y su papá (ambos fallecidos) […]. Jamás lo inducí para que esas decisiones. Simplemente era un guía espiritual», subrayó.

FUENTE: EXITOSA

