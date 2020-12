Hayimi dice que Alondra por fin encargará un ‘Guerrerito’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El 2020 sorprendió al mundo entero con una pandemia que dejó una estela de muerte y sufrimiento a su paso. A puertas del 2021, el vidente Hayimi nos dio sus predicciones para este año del Buey, según el horóscopo chino, y vaticinó nacimientos, muertes y hasta postergación de las elecciones presidenciales en nuestro país.

“REGRESAREMOS A LA CUARENTENA”

El Perú culmina el 2020 con 37 mil 600 fallecidos por Coronavirus, pero esta cifra seguirá en aumento tras la segunda ola que logra visualizar Hayimi. “Los niños no regresan a estudiar a las clases presenciales. Las vacunas llegarán al país en agosto del 2021.

Además te puede interesar: ¡El real TOP! Las mejores cumbias que te pusieron a gozar este año

Habrá una segunda ola de contagio a partir del 18 de enero, será muy fuerte, vamos a estar nuevamente en cuarentena. Se vuelven a cerrar las fronteras y se avecinan movimientos telúricos fuertes en las zonas de Tacna y Arequipa. El tema de la economía va a estar un poco lento y tardará en recuperarse al cien por ciento”, señaló Hayimi.

“UN POLÍTICO FALLECERÁ”

A pesar de haber afrontado una crisis política, en un solo año tuvimos a tres presidentes, debido a la vacancia de Martín Vizcarra y la renuncia de Manuel Merino, el actual jefe de estado, Francisco Sagasti, postergaría las elecciones presidenciales.

“Algunos candidatos mediáticos van a caer en las encuestas. Además, no veo que las elecciones sean el 11 de abril, veo que se postergan y van a estar muy movidas. Habrá una segunda vuelta donde pasará un hombre y una mujer, tendremos sorpresas. Tendremos a una mujer como presidenta del Perú y para finalizar un expresidente pierde la vida”, comentó Hayimi.

Mira también: Susy Díaz confesó romance con exministro: “Lo hacíamos tan bien que nadie se enteró”

“ALONDRA SALDRÁ EMBARAZADA”

En cuanto al ambiente farandulero, la ojiverde Alondra García Miró se convertiría en madre y una crisis matrimonial llegaría a la vida de la periodista, Magaly Medina. “Muchos programas van a cambiar, algunos van a salir de la pantalla chica porque ya cumplieron su ciclo.

Para quienes creían que Karla Tarazona no dura con su matrimonio, pues lamento decirles que ella encontró el amor, no hay nada oculto en esa relación.

Quienes tendrán problemas en su matrimonio será una conocida periodista de espectáculos junto a su notario y se darán otra oportunidad. El 2021 Alondra García Miró saldrá embarazada de un bebé de Paolo Guerrero”, aseveró.

“Gisela Valcárcel regresará a la televisión con otro formato diferente. Ella es de Acuario y le va ir bien, pero veo que tendrá un problema legal que la tendrá muy preocupada, un tema con sus propiedades”, sostuvo el conductor de ‘Una noche esotérica con Hayimi’.

“NO LLEGAMOS AL MUNDIAL”

Para los amantes del deporte rey, este no sería un buen año para la selección peruana de fútbol, y es que Hayimi asegura que no llegaremos al Mundial Qatar 2022. “Fallece un deportista en actividad, tendrá una muerte súbita, inesperada. Además, habrá un escándalo con un futbolista por un tema de estafa, será denunciado. Lamentablemente a la selección peruana de fútbol no le irá muy bien, veo difícil que lleguemos al mundial, eso será un poco complicado”, acotó.