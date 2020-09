¿Hayimi predijo que no habría vacancia? Esto fue lo que dijo el vidente

Compartir Facebook

En medio de la crisis política, el futuro del presidente de la República, Martín Vizcarra, era incierto. La difusión de nuevos audios y el pedido de vacancia ponía en juego el cargo del mandatario.

Sin embargo, pese a todo ello, Hayimi, lanzó una predicción que se ha cumplido, un hecho del que habló hace ya unos días atrás y que muestra que es un vidente de confiar.

Durante su programa Noches Esotéricas de Exitosa, en la edición del último domingo 13 de setiembre, Hayimi, contó que era lo que sucedería con el jefe de estado durante este viernes.

‘Estamos domingo 13 de setiembre. Yo he estado mirando, mi predicción es que esto no va a prosperar. No va a haber vacancia queridos amigos, se acordarán de este humilde servidor aquí en Exitosa. No va a haber vacancia’, fue lo empezó diciendo el esotérico.

Sin embargo continuó explicando qué es lo que sucedería en adelante con la política peruana tras este resultado que no permite que el presidente sea removido de su cargo.

‘Pero este show tiene para rato, va a continuar hasta diciembre y no prospera. Hay personas mal intencionadas que quieren desestabilizar al Perú, pero eso no va a prosperar para nada. Obviamente vana haber muchos más audios, van a haber ‘cortinas de humo’ para tratar de involucrar a más personas, pero eso no prospera.’