Haz que tu bodega venda más que nunca

Tener una bodega es una oportunidad de negocio para muchos, ya que es esencial para la comunidad y fuente de ingreso diario. Si tienes una, es importante adquirir nuevos conocimientos y técnicas para aumentar las ventas. Víctor Guaylupo, de la Escuela de Negocios de Arca Continental Lindley, iniciativa de mibodegaabierta.pe, brinda 5 consejos para ofrecer un servicio de alto impacto.

1 Impulsa el delivery. Si tu negocio aún no cuenta con este servicio a domicilio es importante que identifiques a tus clientes que son vulnerables y no pueden salir de casa y ofréceles despachar los productos que deseen para evitar exponerlos. No olvides compartir tu número de contacto para que puedan llamarte y coordinar el envío

2 Usa WhatsApp. Debes saber que el 77% de los clientes utilizan WhatsApp para comprar así que debes hacerlo. La tecnología ayuda a visibilizar tu bodega e interactuar con más consumidores, fidelizar a otros, expandir tus canales de venta y facilitar el proceso de compra.

3 Negocio ordenado y seguro. Considerando que las personas recurren a las bodegas de barrio para evitar entrar en contacto con grandes grupos, mantén tu establecimiento seguro, limpio y desinfectado. Usa los equipos de protección personal adecuados y reduce el aforo para evitar aglomeraciones si es que se puede ingresar al local.

4 Capacítate constantmente. Es importante que conozcas qué tendencias o técnicas aplican otros negocios, qué nuevos servicios brindan, cómo hicieron crecer sus ventas; por ello participa en charlas virtuales que diversas entidades organizan de manera gratuita.

5 Sé responsable con el medio ambiente. Es importante que tu bodega lidere grandes cambios en tu comunidad, pues los consumidores buscarán emprendimientos que sean responsables con el medio ambiente y la sociedad. Trata de reducir al mínimo el desperdicio, recicla todos los empaques de plástico, evita el uso de bolsas y usa equipos de frío con dispositivos inteligentes para ahorrar energía en horarios de descanso.

el dato:

Entra a mibodegaabierta.pe para recibir capacitaciones gratuitas a través de Zoom