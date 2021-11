«Haz un emprendimiento o regresa a EEG», Magaly aconseja a Gino tras fracasar en la música

Compartir Facebook

Nuevamente la ‘Urraca’ no se guardó nada y despotricó contra la música de Gino Assetero a quien le recomendó que siga armando vasitos.

La conductora de Magaly La Firme habló sobre los sueños truncados de diversos personajes realitys que apostaron por desarrollarse en otro rubro sin embargo, les fue peor. Es así como mencionó a Gino Assereto quien a pesar de ya no formar parte de Esto es Guerra probó suerte en la música.

«Empecemos este programa porque, así como yo me las quiero dar de bailarina de cuando en cuando, hay otros que se la quieren dar de cantantes. El género musical es tan competitivo y tan difícil que tantos artistas peruanos llevan años de años invirtiendo tiempo, dinero y hasta el momento pocos han visto resultados», dijo inicialmente la periodista.

Y es que Magaly no logra entender como el modelo sigue invirtiendo en su música si no ha llegado a pegar en ninguna plataforma o al menos eso parecer ya que no es conocido su trabajo musical.

«No tenemos una estrella de talla internacional, pero Gino Assereto, expareja de la Chinita, sigue intentándolo, yo digo ¿y cómo hacen? para gastar en video, grabando canciones que no son productivas, porque si se piensan dedicar a ese negocio debe ser productivo», dijo la pelirroja.

Lo aconseja

Por otro lado, Magaly le dedicó un directo y sincero consejo al ‘Tiburón’ ahora que quiere obtener ingresos después de haber estado regular tiempo en Esto es Guerra.

«Sinceramente, después de escuchar sus canciones yo creo que mejor haga un emprendimiento o regrese a Esto es guerra, su último lanzamiento solo tiene 5 mil vistas en casi dos semanas, a eso se le llama rotundo fracaso», dijo para finalizar la Urraca.

Gino Assereto cumple otro de sus sueños al lanzar su nuevo tema «Bendecido»

Gino Assereto sigue con su camino en la música y recientemente acaba de lanzar su nuevo tema «Bendecido», que es una sensación en las plataformas digitales.

Esta es su tercera canción del año y tiene un estilo rap, en el que habla sobre todos los logros que quiso tener desde pequeño y lo fue cumpliendo poco a poco.

«Yo soy una persona muy soñadora que le pongo acción para cumplir mis sueños. Desde chiquito soñaba con escribir mis propias canciones, cantar, que la gente escuche, tomarme fotos con ellos o firmar autógrafos, todo eso se dio con la ayuda de Dios», contó el cantante.