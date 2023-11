«He cortado como amigo» Austin Palao reveló que no mantiene ningún contacto con Flavia Laos

Luego de terminar la relación, Austin Palao rompió su silencio y desmintió la versión de Flavia Laos sobre que aún eran amigos. El modelo aseguró que no mantiene ningún contacto con su expareja. Incluso detalló que el fin de su relación no se trata de ninguna estrategia de marketing como aseguran algunos usuarios. Ante ello, las declaraciones de Austin Palao causaron asombro en los internautas en redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Austin Palao aseguró que no mantiene contacto con Flavia Laos

El modelo fue intervenido por las cámaras de «Amor y Fuego» y reveló algunos detalles sobre su separación con Flavia Laos. A pesar que quiso evitar hablar del tema, Austin Palao confesó que él considera que al terminar una relación se corta en todo sentido. Por ello, mantendría una versión distinta a la que dio Flavia Laos sobre que ambos quedaron como amigos. De igual forma, el modelo contó que no se trata de marketing y que su relación fue real.

«Creo que lo dejé bastante claro en la historia de Instagram y por respeto a lo que fue la relación y los buenos momentos pues, no pienso hablar más nada. No voy a entrar en temas porque sé que esto es un ping pong (…) La relación duró lo que tenía que durar y rescato los buenos momentos que pasamos. No quiero que después se preste a malos entendidos», dijo en un primer momento Austin Palao.

De igual forma, el reportero le consultó al modelo si todo se trataba de marketing. «Yo nunca predico con eso. Para quien me conoce sabe que eso es totalmente mentira. Nada que tenga que ver con la realidad. (…) Cuando uno acaba una relación, lo más sano es cortar en todo sentido. Yo soy de esa idea y ya está. Como te digo no pienso en entrar en más detalles. Desearle lo mejor y pues nada, son cosas que pasan», contó el modelo.

Críticas de Magaly Medina

La popular Urraca se pronunció tras el término de la relación entre la Flavia Laos y Austin Palao. En ese sentido, Magaly Medina consideró que entre ambos no había química ni amor. Asimismo, no creyó en la autenticidad de este romance. De esta manera, la conductora se sumó a muchos comentarios más de los usuarios en redes sociales tras esta sonada ruptura.

@lanoticiaperu 🔴 Espectáculos || Magaly Medina sobre Flavia Laos y Austin Palao: “Se terminó el arreglo comercial” Luego de que la modelo Flavia Laos y el cantante Austin Palao anunciaran el fin de su relación, Magaly Medina se pronunció y dijo que las dichosas muestras de amor entre los influencers habrían sido parte de un acuerdo o convenio. . . . . MagalyMedina FlaviaLaos AustinPalao Relación Perú LaNoticia LaNoticiaPerú ♬ sonido original – La Noticia Perú – La Noticia Perú

“Cuando aquí cuestionábamos que Flavia Laos y Austin Palao no había una química, ella cuando la entrevistamos decía: ‘no, es que es tímido’. Eso es mentira, cuando un hombre no está enamorado […] no les nace ser cariñosos, expresivos. Cuando una persona parece que está enamorada, ama a una persona, realmente ahí van a ver cómo cambia”, empezó diciendo.

“Esto parecía un acuerdo de vamos a unir tus seguidores con los míos y vamos a obtener canjes grandiosos con los míos, saquémosle el jugo, viajemos por el mundo, vámonos a Tailandia, Bali, vámonos a los lugares más exóticos, donde ir por nuestra propia cuenta sería bastante caro. Hagamos un trato comercial y de paso nos damos unos besos y abrazos. Y hoy se terminó el arreglo comercial”, sostuvo Magaly Medina.