“He pasado toda mi vida aquí, me siento peruano”: Franco Zanelatto confiesa su amor por la selección peruana

¡Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz! Una de las gratas revelaciones que dejó la última fecha doble de las Eliminatorias fue Franco Zanelatto. El extremo de Alianza Lima cumplió un buen partido ante Argentina y causó buenas sensaciones en la hinchada de la selección peruana. Pese a ser paraguayo de nacimiento, “Zanne” optó por vestir la camiseta blanquirroja y expresó su orgullo con una singular frase.

También puedes leer: ¡Escucha “Cabezón”! Ricardo Gareca defiende a los jugadores peruanos de críticas de Juan Reynoso (VIDEO)

Franco Zanelatto, peruano de corazón

Gracias a su buen juego y desequilibrio por la banda, Franco Zanelatto se ganó las palmas de todo el Estadio Nacional en el último partido ante Argentina. El extremo de Alianza Lima nació en Asunción, Paraguay, sin embargó, optó por vestir la camiseta bicolor ante el inmenso cariño que le tiene a Perú.

En una entrevista concedida luego de darse a conocer su convocatoria, Franco Zanelatto reveló que, si bien no nació en Perú, se siente un peruano más debido al tiempo que vive en nuestro país. Ese fue uno de los factores fundamentales para que el delantero opte por vestir la camiseta de la selección peruana.

«Vivo aquí desde los 7 años, no nací aquí, pero me siento peruano, he pasado toda mi vida aquí. Cuando me preguntaron si quería representar a la selección peruana, no lo dudé», afirmó el joven atacante.

“Mis padres están igual de contentos que yo, si bien es cierto, mi mamá y papá no son peruanos, pero están conmigo a muerte y sabían que era lo que yo quería”, señaló Franco Zanelatto.

Asimismo, dio a conocer que nunca hubo intenciones por parte de su país de nacimiento para que vista la ‘albirroja’. “En temas de selección con Paraguay nunca hubo un acercamiento como tal. Eran los periodistas los que siempre me llamaban para declarar, pero en cuanto a lo otro, nada”, agregó Franco Zanelatto.

También puedes leer: “Que se vayan todas”: Cecilia Tait “explota” por pobre nivel de la selección peruana de vóley

¿Quién es ese hombre…?

La aparición de Franco Zanelatto en la selección peruana no solo llamo la atención por su juego en el campo, si no también diversos fanáticos de la blanquirroja resaltaron al extremo y lo calificaron como el nuevo “guapo” del equipo.

En redes sociales muchos han resaltado a Franco Zanelatto por encima del resto de la selección peruana y se ha ganado más de un piropo en redes sociales.

“Mi nuevo crush”, “que me haga lo que quiera”, “él y Sonne están ya no ya”, “lo quiero completo”, “el nuevo guapo de la selección peruana”, señalan diversos usuarios en los comentarios en redes.