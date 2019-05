Helmut Lindner desmiente broncas con su hermana Milett Figueroa

Cansados de que sigan manoseando sus nombres, Milett Figueroa y su hermano Helmut Lindner salieron al frente a desmentir las declaraciones del productor de moda, Tito Cáceres, quien señaló en el programa #YoCarlos que este había “chocado” con un dinero de la actriz y modelo por ese motivo dejó de ser su representante.

“Hola, solo para aclarar: cualquier persona o ‘personaje’ que salga o se refiera a mí en algún asunto, va a tener que saber que será denunciado. Cansada. Dejen mi nombre en paz. En este país hacen lo que se les da la gana. ¡Respeten!”, escribió la protagonista de ‘Pantaleón y las visitadoras, el musical’ a través de su cuenta de twitter.

Sin embargo, su hermano Helmut fue más contundente, al indicar que tomará acciones legales contra Cáceres. “Yo personalmente, voy a tomar acciones legales contra él porque no es posible que una persona salga hablar de la honorabilidad de otra, no tiene ningún tipo de sustento y eso es ilegal, nosotros estaremos unidos, ante cualquier ataque cobarde que quieran hacer contra mi familia”, acotó.

Finalmente, para Helmut, el principal motivo por el que Tito Cáceres lo dejó mal parado es simplemente porque busca colgarse de la fama de su hermana. “Siempre que mi hermana está incursionando en algo nuevo o avanzando en su carrera, siempre salen personas a molestar y son personas con las que no tenemos ningún tipo de relación, amistad, cercanía y que solo buscan colgarse de su imagen (…) no tenemos problemas, ella está enfocada en su carrera y no vamos a permitir que mancillen su imagen”, dijo el hermano de Milett a través del hilo telefónico. (V. Rondón)