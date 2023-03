“Hemos retomado nuestra relación”, Paula Arias confirma que regresó con Eduardo Rabanal

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una vez más la pareja del momento conformada por la salsera Paula Arias y el jugador Eduardo Rabanal dejan mucho que desear, ya que, tras idas y vueltas nuevamente afirman tenerse un cariño bastante fuerte y planean hacer las cosas bien.

Hace aproximadamente dos semanas Eduardo Rabanal daba por finalizado la relación con Paula, lo que tomó por sorpresa a la artista ya que se presentó en diversos programas de televisión con el rostro desencajado tras anunciar su soltería.

Sin embargo poco o nada le duró este tiempo para ella misma de poder conocerse mejor y evaluar sus decisiones ya que dio a conocer que ha retomado su relación con el pelotero.

Nuevamente juntos

A través de las cámaras de Magaly Tv la Firme, Paula confirmó lo que muchos ya sospechaban, su regreso con Eduardo Rabanal y enfatizó que todas las parejas tienen problemas y ellos sabrán como resolverlos para evitar otro mal entendido que ponga en riesgo su romance.

“Somos una pareja, nosotros sabemos lo que sucede en 4 paredes, lo que sucede en nuestra vida y siempre con la consciencia tranquila, porque, al final, yo no hice nada malo, yo no me porté mal, yo no lancé este comunicado, que fue un error completamente”, dijo.

Le pidió perdón

Como se recuerda Eduardo Rabanal fue entrevistado por Ernesto Pimentel donde reconoció su error y pidió una segunda oportunidad ya que no imaginó que sus decisiones le traerían fuertes consecuencias como olvidarse de Paula Arias.

“Nosotros estábamos en planes para casarnos aquí, allá. Problemas los podemos tener todos, pero esta solución es entre dos y es entre 4 paredes y es que nosotros hemos retomado nuestra relación.”

Eduardo pide perdón a Paula Arias

Además, descartó que haya agredido físicamente a la salsera, solo admitió que en algún momento le alzó la voz, pero jamás existió alguna agresión de por medio que hiciera dudar a Paula de seguir o no con la relación.

Descarta embarazo

Asimismo, se había rumoreado que Paula se encontraba gestando por lo que había pensado bien si volver o no con el jugador a lo que la salsera de inmediato aclaró para no levantar falsas especulaciones.

Mira también: Expareja de Jean Deza expone que el jugador no le pasa manutención completa a su hija

“No no, fuera feliz de decirlo, emocionada de poderlo decir, darle la noticia a mi familia a todo el mundo, porque, de verdad, estamos muy bien, muy felices, excepto por ese día, pero no estoy embarazada”, señaló Arias.