Hermana de Álvaro Paz de la Barra le da la venia a Jamila

Pese a que la modelo Jamila Dahabreh negó estar en ‘saliditas’ con el aún esposo de Sofía Franco, Álvaro Paz de la Barra, la hermana del alcalde de La Molina dejó entrever que tiene una buena relación con la rubia.

“Yo no soy parte del medio, yo conozco a Jami porque hago mucha labor social, y estoy hablando con mucha gente que es del medio para que me apoye”, dijo en un inicio María Pía Paz de la Barra.

Además, la joven resaltó que su hermano está soltero tras el bochornoso incidente que protagonizó junto a Sofía Franco y que acabó en una comisaría. “¿Jamila es tu nueva cuñada?”, le preguntaron en ‘Amor y fuego’ y dijo: “No nada. Bueno mi hermano está soltero y de su vida puede hacer lo que mejor quiera, lo veo muy feliz, tranquilo y la persona que le toque, la mejor mujer que le toque y lo haga feliz yo estaré feliz”.

En tanto el programa mostró imágenes de Jamila, quien el lunes estuvo en enlace con Rodrigo González y Gigi Mitre, cuando se puso nerviosa al salir a la luz su cercanía con Paz de la Barra al punto que al terminar su secuencia prácticamente salió corriendo de la televisora.

