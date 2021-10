Hermana de Melissa Paredes la defiende y arremete contra ‘El Gato’: “Aquí nadie fue engañado”

Compartir Facebook

¡Saca cara por su hermana! La ex cuñada del ‘Gato’ pone las manos al fuego por Melissa Paredes y asegura que no hubo infidelidad.

Tras el ampay de Melissa Paredes con su pareja de baile, su hermana se pronunció y salió a defender a la ex chica reality.

“Soy testigo de lo buena madre, hija, hermana y gran ser humano que eres, también sabemos de la gran esposa que has sido, a todo nuestro círculo cercano, porque te conocemos nos consta y no tenemos duda”, aseguró.

“Sabemos que mientras ese matrimonio duró tú lo cuidaste como lo más preciado que tuviste pero sabemos que la responsabilidad es de a dos”, decía en el post.

Pese a que admitiera que Melissa había cometido un error, asegura que no hubo infidelidad de por medio: “¿Errores? Lo cometemos todos hermana, todos hasta el que está leyendo esto y aprendemos, estoy segura que lo estás haciendo pero aquí nadie fue engañado porque soy testigo que las cosas eran claras”, comentó.

Aprovechó para ‘dar con palo’ al pelotero, e incluso señaló que se está ‘victimizando’: “Me consta también que lo que has dicho es totalmente verdad, siempre te has caracterizado por ser sincera así la verdad no sea la más esperada y quiero aclarar que en tu caso tus prioridades nunca han sido económicas porque todo lo que has logrado te lo has ganado de a pocos. Finalmente que las mentiras para victimizarse nunca triunfan, quizá hoy parezca pero veremos mañana. Estamos contigo siempre”, concluyó.

MELISSA INDIGNADA DEL ‘GATO’ CUBA

Este jueves, la también actriz aseguró que el tema ya estaba conversado con el ‘Gato’ e iban a vivir juntos hasta diciembre del presente año. En esa línea, según explicó, Melissa quedó en shock tras leer el comunicado de Rodrigo.

“Nunca quise una guerra con él, no la quiero. Espero que él recapacite”, dijo Melissa Paredes, mientras que Ethel Pozo, suelta el llanto, le recalcó que cometió un error pues aún seguía casada en escrito con él.

“Lo sé y asumo mi error porque soy una mujer responsable de mis actos, soy una mujer que sabe lo que hace y asumo mi error y sí me equivoqué. Me equivoqué no hacer público algo que habíamos conversado, ese fue mi gran error y ya no puedo hacer más”, respondió Melissa.

