¿Aprovechó que Luciana está en Vietnam? Hermana de Patricio Parodi se casó a lo grande (FOTOS)

Mafer Parodi hermana de Patricio Parodi, celebró a lo grande su matrimonio con Alfredo Zanatti, sin embargo, quien se ausentó fue Luciana fuster quien se encuentra participando en el Miss Grand International 2023, por lo que algunos usuarios comentan que la influencer habría programado su matrimonio justo en la fecha que no iba a poder asistir su cuñada.

Como se sabe Luciana fuster se encuentra en Vietnam compitiendo en el certamen de belleza por lo que no pudo estar presente en uno de los días más importantes para la hermana de su actual pareja.

Un día inolvidable

Mafer Parodi vivió la boda que tanto había soñado este último sábado 14 de octubre con su novio Alfredo Zanatti.

La pareja ya había anunciado su compromiso en el mes de febrero de este año en los Estados Unidos en donde hicieron una pequeña celebración al lado de sus familiares y amigos.

Mafer se dejó ver muy emocionada en sus redes sociales en donde publicó diversas fotografías con sus amistades y familiares e incluso con su hermano Patricio Parodi por lo que diversos cibernautas comentaron que la influencer habría aprovechado que su cuñada no se encuentra en Lima para realizar su matrimonio.

Mira también: ¡Contundente respuesta! Jorge Luna y Ricardo Mendoza a Miguel Vergara: “Si se le ofreció dinero, que se sienta privilegiado”

«Yo creo que se casó porque sabía que no iba a estar Luciana», «Menos mal no está Luciana», «Lejos de las malas vibras en este momento», «Aprovechó que tiene de lejitos a la cuñadita para no tenerla en su boda», «Bien jugado por la hermana, se casó aprovechando que la Fuster está en Vietnam», fueron algunos de los comentarios.

Como se recuerda, Flavia Laos quien fue expareja de Patricio tiene una excelente relación con las hermanas del chico reality, relación que no pudo hasta el momento formar Luciana con sus cuñadas quienes en varias oportunidades se han dejado ver con Flavia a pesar de ya no ser de la familia presumiendo que a pesar de ello mantienen una linda amistad.

Flavia se luce con las hermanas Parodi

Flavia laos nuevamente causa revuelo al reencontrarse con las hermanas de Patricio Parodi demostrando que su amistad está todavía intacta.

Las hermanas de Patricio, Majo y Mafer Parodi se animaron a grabar un breve video junto a Flavia Laos tras haberse encontrado en un evento.

Las tres lucieron un semblante alegre y emocionado por nuevamente estar juntas como en los viejos tiempos, amistad que no se ha podido replicar con la actual pareja del ‘Pato’ la famosa Luciana Fuster.

Mira también: «Prometo hacerte feliz», Samahara Lobatón celebra a lo grande el cumpleaños de su hija

A pesar de la cercanía que todavía comparten Patricio Parodi no se ha mostrado incómodo y es que él es consciente de que su expareja fue bastante querida en su familia.

«El cariño se gana, no se impone es así de sencillo», «Entiendan que antes de Patricio estuvieron ellas en la vida de Flavia», «Wow hasta sonríen con Flavia», «Esa sonrisa si es real, amistad verdadera», «Las reinas y soporten», «Son amigas y la queso», fueron algunos de los comentarios.