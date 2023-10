«He vivido el sufrimiento de mi hermana», hermana de Rosa Fuentes cuenta su verdad en el programa de Magaly

Kiara Fuentes, hermana de Rosa Fuentes expareja de Paolo Hurtado y madre de sus hijos dió la cara en el programa de Magaly y contó su verdad de los hechos tras ser acusada de agresión por Jossmery Toledo.

La hermana aseveró que sintió impotencia al notar la presencia de la ex policía en el mismo lugar donde se encontraba con Paolo Hurtado y sus hijos.

Reconoce y pide disculpas

Kiara Fuentes accedió a una entrevista en el programa de Magaly y contó cómo habían pasado las cosas tras encontrarse a Jossmery en el Jockey Plaza.

Si bien es cierto la hermana de Rosa Fuentes no justificó su comportamiento afirmó que sintió cólera cuando vio a Jossmery y recordó todo el sufrimiento que pasó su hermana por su causa y por la de Paolo Hurtado.

Asimismo, aclaró que uso calificativos fuertes contra Jossmery porque se rió a pesar de ver llorar al hijo mayor de Paolo Hurtado lo que le causó más indignación.

«No justifico, sí reconozco que me he excedí , pero como cualquier otro ser humano lo hubiera hecho de manera instintiva, fue la euforia y la cólera como hermana de ver como Rosa ha sufrido estando embarazada», dijo.

Incluso recordó la vez que se fue al mismo evento de Halloween al que asistieron Paolo y Rosa, sin embargo, no le importó y puso al lado del jugador para sacar ‘cachita’.

«Yo no justico la agresión y los insultos, pero he vivido en carne propia el sufrimiento de mi hermana. Si esa mujer ha sido tan sinvergüenza de irse a parar frente a ellos en la fiesta de Halloween el año pasado, ¿por qué no lo puede hacer ahora?», sentenció.

¿Qué dijo Jossmery?

Luego de la «agresión» contra Jossmery Toledo por parte de la familia de Paolo Hurtado, la modelo se comunicó con Rodrigo González para brindar su versión de los hechos.

Ambos mantuvieron una conversación en donde la extombita aseguró que nunca estuvo persiguiendo a la familia de Paolo Hurtado y que se encuentra solicitando las cámaras de seguridad del centro comercial.

«Eso es mentira Rodrigo. Todos han visto en mis historias que yo tenía un día de spa con mi prima. Fui a almorzar al centro comercial y me mentí al estacionamiento vip. Para aclarar, ni sé cuál es su auto. No me interesa saberlo. Lamentablemente fue una coincidencia», empezó diciendo.

Además, aseveró que no tendría sentido pedir garantías para su vida si luego iba a estar buscando el peligro estando cerca de la familia de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes.

«Yo apenas me estacioné y pasaron por mi lado agrediéndome esperando que me bajara del auto. Yo estoy pidiendo las cámaras de seguridad para que vean la hora que ingreso. En ningún momento quisiera tener contacto con ninguna de esas personas violentas. No es lógico que yo pida garantías y luego estar de espía», contó Jossmery.