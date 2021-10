Hermano de ‘Gato’ Cuba le brinda su apoyo en redes sociales: “Siempre orgulloso de ti”

Compartir Facebook

El hermano del futbolista, Jorge Cuba, rompió su silencio en redes sociales para apoyar al ‘Gato’ Cuba tras ampay de Melissa Paredes.

Rodrigo Cuba, más conocido como ‘Gato’ Cuba, está atravesando por una difícil situación tras el ampay de su aún esposa, Melissa Paredes. Y es que el programa de Magaly Medina emitió unas imágenes en las que Melissa parece estar cariñosa con su bailarín de ‘Reinas del Show’.

Tras la difusión de esas imágenes, el futbolista ha sido blanco de comentarios que se burlan de su situación porque parece ser que su esposa le fue infiel. Es por eso que el hermano del futbolista, Jorge Cuba, se pronunció en redes sociales para brindarle su apoyo incondicional y permanente al ‘Gato’ Cuba.

“Estamos juntos pa’ las que sea. Eres el mejor hermano que me pudo tocar Rodrigo Cuba. Siempre orgulloso de ti”, escribió Jorge Cuba en acompañado de imágenes juntos. De hecho, una de las imágenes era una frase conmovedora: “Estar ahí cuando alguien lo necesita. Esa es la mejor manera de decir ‘te quiero’”.

Definitivamente la situación del ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes no es la mejor. Ella asegura que ellos eran amigos hasta la emisión del ampay y ahora no sabe en dónde terminará su relación por lo difícil que está la situación.

Melissa no confía más en el ‘Gato’

La conductora de televisión asegura que estuvo desconcertada por el comunicado de su aún esposo, dado que ellos ya habrían terminado su relación. Supuestamente, al ver la deslealtad del ‘Gato’ por mentir en su comunicado, Melissa tomó la drástica decisión de llevar todo por la vía legal.

“Me sorprendió muchísimo el comunicado que mandó él, no me lo esperé, ya habíamos acordado desde hace días y en la tarde, me dijo que solo yo iba mandar el comunicado, él no iba mandar nada”, dijo.

