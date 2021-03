Hermano de ‘Milechi’ es acusado por su expareja y su madre de estafarlas con 11 mil dólares

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Milett en problemas. Helmut Figueroa, hermano de la popular ‘Milechi’, fue acusado públicamente por su expareja, Adela Osorio y su madre de ‘estafarlas’ con 11 mil dólares.

MIRA TAMBIÉN: Tula desmiente publicación que anuncia su muerte: “No se alarmen, estoy bien”

Quieren su dinerito devuelta

Madre e hija hicieron esta fuerte denuncia en el programa ‘Amor y Fuego’, ahí con mucha indignación y molestia señalaron al hermano de la exchica reality. Según ellas, el joven no quiere devolver el dinero que le prestaron.

“Que me pague mi dinero, en los momentos más difíciles yo te presté (…) Ya me cansé, quiero mi dinero. Es dinero que yo trabajé”, contó la exsuegra de Helmut.

MIRA TAMBIÉN: Claudia Serpa tras suspensión del Reventonazo: “De los errores se aprende”

Además de explicar todo el problema, dijeron que el hermano de Milett necesitaba el dinero urgente porque tenía deudas en su trabajo, ya que los eventos que había organizado no funcionaron como esperaba.

“El evento no le salió bien, tenía que pagar a la orquesta, tenía que pagarle a Josimar, él me dijo que si no pagaba le iban a quitar el carro. Yo le pregunté a él: ‘¿Dónde está tu mamá?, tu hermana tiene dinero, que ella te preste’”, agregó Osorio muy ofuscada.

MIRA TAMBIÉN: Dilio Galindo, líder de Antología, se reinventa produciendo pisco

También te puede interesar: