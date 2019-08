Hermano de Stephanie Valenzuela se la jura a Urraca

Tras los constantes cuestionamientos de Magaly Medina, por la ostentosa vida de Stephanie y Giuliana Valenzuela, el hermano mayor de las jóvenes, Frank Valenzuela, declaró a diario Karibeña y dijo que su familia está cansada de los constantes ataques de la periodista.

“Gracias a Dios mis hermanas siempre han tenido mi soporte y el de mis padres, lo cual les permitió estudiar en el colegio y universidades que estudiaron. Stephanie trabaja en televisión hace 8 años, teniendo de la mano shows y marcas; fuera de contar con el apoyo de sus exparejas. Estuvo trabajando arduamente en ‘El artista del año’ y tiene todo el derecho a unas vacaciones”, aseguró Frank a través del WhatsApp.

El hermano de las Valenzuela arremetió contra la ‘urraca’, tildándola de ‘frustrada’. “No tiene por qué cuestionar nada ni sentirse superior a nadie, pasó por una academia y jamás ha sido una profesional. La pregunta es: ¿Cómo logró tener el puesto de una periodista sin tener título alguno? Ah, me olvidaba que era la mujer del productor. Ella dijo literalmente que fue (su ascenso laboral) con el sudor de su frente y nosotros le creemos”, sindicó Frank que confesó que su familia alista una demanda contra la figura de ATV.

“Ahora exijo que demuestre todas sus teorías ya que hasta ahora no veo pruebas de ellas (sus hermanas) besándose o acostándose con alguien, están bailando solas, junto a muchas personas en un lugar público. Recién me entero de sus teorías difamatorias, espero demuestre cada una de sus palabras porque si no se las haré tragar una por una. ¿Si tomaremos acciones legales? Sí”, finalizó. (V. Rondón)