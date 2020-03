Hermanos Yaipen buscan crear conciencia con ‘Yo me quedo en casa’

Desde su cuarentena en Chiclayo, el líder de Hermanos Yaipén, Walter Yaipén, celebró que el video de su tema ‘Yo me quedo en casa’ se haya convertido en viral y que este sirviendo para ayudar al Ministerio de Educación y Policía con el fin de crear conciencia entre la gente de los cuidados que deben tener para evitar el contagio del COVID-19 (coronavirus).

La agrupación le cambió la letra a la canción ‘A llorar a otra parte’ por otra de acorde a la situación actual. “Desde nuestras casas hicimos un tema para concientizar a la gente. Cambiamos la letra al tema por ‘Yo me quedo en casa’, cantada por Donnie Yaipen, hijo de Javier. La idea nació de Donnie. Lo grabamos en estudio para enviarlo a las radios del mundo porque el video se hizo viral. Ya lo suenan en Chile y EE.UU.; también lo está utilizando el Ministerio de educación y la Policía”, comentó a Diario Karibeña.

Walter Yaipén aseguró que no han cobrado nada por componer el tema. “Ese tema no es comercial. Se hizo con el fin de concientizar a la gente y parece que está sirviendo para esa causa”, dijo y lamentó que su ex cantante Leonard León haya contraído el coronavirus.

“Es lamentable lo que le está ocurriendo, solo decirle que se cuide y mantenga la calma. Que siga al pie de la letra las medidas que le impongan las autoridades y médicos del Minsa. Le deseo su pronta recuperación. Desde que se ordenó la cuarentena, hasta ahora no he puesto un pie en la calle. Estoy cumpliendo las normas del gobierno pensando en cuidar a la familia y al vecindario”, añadió.(K.Cabrera)