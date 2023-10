«Hermosa faceta»: Usuarios elogian a Christian Ysla en su rol como padre

El actor Christian Ysla no solo ha demostrado ser uno de los participantes favoritos en «El Gran Chef Famosos», pues ahora nos comparte un bello momento. A través de sus redes sociales, el actual concursante de la cocina más famosa del Perú dedicó un tierno mensaje a su pequeña hija. Él nos deja claro que cuando no está en el programa dedica la mayor parte de su tiempo al cuidado de su hija. Ante esto, muchos usuarios han elogiado esta acción y se atrevieron a dejar tiernos comentarios hacia el carismático actor. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Christian Ysla y su rol como padre

El actor Christian Ysla utilizó sus redes sociales para compartir un tierno momento al lado de su hija. Por ello, sostuvo que cuando no está participando en «El Gran Chef Famosos», dedica la mayor parte de su tiempo a su hija. Incluso, mencionó que es él quien cocina en casa tanto para su hija Fernanda como para su esposa Carol. Por otro lado, en un inicio no era fan de la cocina, sin embargo desde que es papá las cosas han ido cambiado y su gusto por la cocina también.

«Cuando no grabo en El Gran Chef yo soy el que cocina en casa para mi hija Fernanda y Carol, mi esposa, que apropósito es fan de la Bella y la Bestia. Hoy tocó lentejas y deben estar listas antes que llegue del colegio. Cocinar no es algo que me apasione, pero como dicen, por los hijos, todo», se le escucha decir al actor en su publicación de TikTok.

Reacción de los usuarios

Luego de la emotiva publicación donde Christian Ysla se muestra con su hija, muchos internautas en redes sociales elogiaron al actor. Además, señalaron que hace una muy buena dupla junto a su esposa Carol en el cuidado de su hija. Por ello, muchos internautas reconocieron que un padre es capaz de darlo todo por los hijos.