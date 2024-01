¡Hermosa voz! Kiara Lozano sorprende al cantar un famoso tema interpretado por Johnny Orosco [VIDEO]

La querida cantante de cumbia, Kiara Lozano, forma parte de Corazón Serrano hace más de dos años. En uno de sus conciertos, la joven artista sorprendió al público cuando cantó un famoso tema que era interpretado por el gran Johnny Orosco con Grupo Néctar.

Kiara Lozano interpreta ‘Cholita’

Corazón Serrano es una agrupación de cumbia con mayor éxito del país, durante más de sus 26 años ha logrado grandes éxitos musicales. Además de sus composiciones, otra razón de su éxito son sus cantantes quienes conquistan al público con sus canciones.

Kiara Lozano es una de las vocalistas de Corazón Serrano, quien ha conquistado el corazón del público. La cantante es conocida por sus temas como ‘Mix Zúmbalo’, ‘Heridas de Amor’, ‘Muriendo de Amor’, entre otras.

Hace unos días, los seguidores del grupo grabaron a Kiara Lozano en el escenario cantando el famoso tema ‘Cholita’. Recordemos que está canción ganó gran popularidad en el Perú cuando el gran Johnny Orosco lo interpretó.

La canción ‘Cholita’ es un clásico tema de la chicha en el país. Los seguidores de Kiara Lozano se emocionaron al escuchar esta nueva versión junto a la agrupación de cumbia.

Reacción de usuarios

El video de la cantante de Corazón Serrano interpretando el tema ‘Cholita’ se volvió viral rápidamente. En redes sociales, el video ha superado el millón de reproducciones y fue replicado muchas veces. Fans dejaron muchos buenos comentarios por la interpretación.

«Linda voz Kiara Lozano, me encantó este nuevo tema», «Kiara Lozano es la atracción del grupo Corazón Serrano», «A su estilo, muy bien Kiara Lozano, felicitaciones», «Kiara vive la canción, hasta me dio sed», «Canta muy lindo, Kiara es la que más me encanta, tiene una carisma única».

Sobre Corazón Serrano

En más de 30 años de trayectoria musical, Corazón Serrano se ha posicionado entre los primeros lugares en los últimos años. Este famoso grupo de cumbia fue fundado por los hermanos Guerrero Neira.

En todos esto años siguen cosechando grandes éxitos junto a sus vocalistas Lesly Águila, Susana Alvarado, Ana Lucía Urbina, Yrma Guerrero, Kiara Lozano y Briela Cirilo.

En todos estos años han contado con muchos exitosos temas, entre los más importantes están: ‘Mix Morena de Oro’, ‘Olvídame’, ‘Hasta La Raíz’, ‘Tomando Cerveza’, ‘Mix Zúmbalo’, ‘Dos Cervecitas’, ‘Tú por tu camino’, ‘Alitas Quebradas’ y ‘Mix Corazón Mentiroso’.