«Héroe de cuatro patas» Perro frustra robo salvando a su dueño de ser asaltado (VIDEO)

Un perro sorprendió a muchos usuarios en redes sociales tras salvar a su amo de un asalto. Tras el sorpresivo ataque de los delincuentes, el can se abalanzó contra ellos impidiendo su ataque y protegiendo a su amo. Ante ello, muchos internautas reconocieron esta labor y opinaron al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Perro salva a su dueño de ser asaltado

Un video viralizado en redes sociales muestra cómo un valiente perro protege a su dueño e impide un feroz asalto a mano armada. En las imágenes se aprecio cómo el can se lanza sorpresivamente contra los agresores evitando que roben las pertenencias de su amo. Por ello, muchos usuarios elogiaron la valerosa labor del can en esta situación.

En el video se aprecia cómo los delincuentes se acercan sorpresivamente en una moto. Su víctima se quedó parado viendo a los sujetos sin esperar ser asaltado. Tras ello, el can se abalanzó contra los ladrones, quienes optaron por huir espantados producto del sorpresivo ataque del perro. Sin lugar a duda, una muestra más que nuestras mascotas siempre están velando por nuestra seguridad.

El mejor amigo del hombre

En otro momento, un perro salvó a una mujer de un asalto a plena luz del día. A pesar de que este can no tenga ningún vínculo con la víctima, supo reconocer el peligro y actuó inmediatamente protegiendo a la mujer. Por ello, es evidente que los animales no son indiferentes ante la situación de peligro que pueda sufrir una persona. En este caso, fue el perrito callejero quien salvó el día ahuyentando al ladrón, quien no tuvo más opción que correr.

«Gracias a dios tengo dos pitbulls que me cuidan y salgo con ellos a donde sea», «Que venga cualquier choro porque yo tengo dos grandes perros», «Firulais el mejor», «Amo a los perros. No entiendo por qué los maltratan», «Ese perrito debió ser adoptado en agradecimiento», «Tengo que comprar un perro grande ya mismo», «Yo creo que sí son ángeles que nos cuidan de cualquier peligro», «¿Alguien más quiere más pruebas de lo que harían los perros por salvar a los humanos?», fueron algunos de los comentarios de los internautas en redes sociales.