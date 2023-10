“Hice 3 castings para este programa”: Ethel Pozo se despide entre lágrimas de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”

¿Le creemos? Ayer, domingo 29 de octubre, luego de seis años, “Mi mamá cocina mejor que la tuya” llegó a su final. El programa de cocina de América Televisión no va más y para celebrar su último programa, invitaron a diversas madres de la farándula peruana. En medio de todo, Ethel Pozo se animó a contar como fue que llegó a la conducción del fenecido programa y sorprendió al revelar que hizo tres castings.

También puedes leer: Jossmery Toledo y sus provocadores mensajes tras el nacimiento del hijo de Rosa Fuentes y Paolo Hurtado

¿Cómo llegó Ethel Pozo a “Mi mamá cocina mejor que la tuya”?

Hace seis años, “Mi mamá cocina mejor que la tuya” llegaba a las pantallas de América Televisión. En la conducción se veía a Yaco Eskenazi y a una inexperta Ethel Pozo, a quien le llovieron miles de críticas al comienzo.

Muchos señalaron que Ethel Pozo llegaba a la conducción del programa por vara, ya que seu madre es la productora que realiza “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Sin embargo, esto fue descartado rotundamente por la también conductora de “América Hoy”, quien confesó haber pasado por etapa de castings, donde realizó hasta 3 audiciones para quedarse con el puesto.

“Una vez lo conté, hice casting, aunque algunos no lo crean. Hice tres castings para este programa y el ahora gerente general de América Televisión me llamó y me dijo: la persona que más sabe de televisión en el país dice que es el mejor y es Eric Jurgensen”, comentó Ethel Pozo visiblemente conmovida.

Ese casting que habla es más falso que la nariz de Christian Domínguez. pic.twitter.com/JdaMaFaufw — Rodrigo Fernandez (@Rodrigo67554808) October 30, 2023

Asimismo, resaltó la dupla que conformó con Yaco Eskenazi. Ethel reveló que fue el propio Eric Jurgensen quien la escogió junto con Yaco para conducir “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. “Él me dijo y él creyó en mí, en nosotros como dupla. Yaco ya tenía una carrera televisiva, esta dupla va y que lindo que en este último programa lo haya visto”, agregó.

“Gracias Eric, porque de verdad fue una apuesta grande en algo que podía funcionar como que no, gracias a dios y gracias a los televidentes que funcionó”, sentenció entre lágrimas.

También puedes leer: ¡TREMENDO! Jossmery Toledo denuncia ser víctima de agresión: “Ya saben quienes son los culpables” (VIDEO)

Yaco Eskenazi se pronuncia

En el programa final de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, se hicieron presentes diversas figuras de la farándula. Yahaira Plasencia y su madre, Susy Díaz, Hugo García junto a su mamá, Guadalupe Farfán, entre otros.

Yaco Eskenazi no fue ajeno a las sentidas palabras de Ethel Pozo y mandó un conmovedor mensaje para todos los seguidores del programa de cocina.

“Quiero decirles algo para hacer este brindis final. Sueñen, no dejen nunca de soñar, crean y hagan las cosas siempre con el corazón”, agregó. Por otro lado, comentó que nunca imaginó que iba a tener una experiencia como esta, sobre todo acompañado de Ethel y más personas con quienes compartió en este tiempo.