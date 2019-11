Hija de Melissa Klug se le voltea y apoya a ‘Foquita’

La ex chica reality Samahara Lobatón utilizó su cuenta de Instagram para revelar que mantiene una buena relación con Jefferson Farfán, luego que su madre Melissa Klug comentara hace un tiempo que el futbolista la utilizó para acercarse a Ivana Yturbe.

“Llevo una buena relación con el papá de mis hermanos, es una persona con la que vivimos muchos años de nuestra vida, fue una figura paterna cuando lo necesitamos y con la cual voy a estar siempre agradecida porque si mi mamá Ángela está viva ahora es gracias a él, porque que se la llevó a Alemania cuando necesitaba una operación y eso yo sé reconocerlo”, escribe.

En ese sentido, la joven se mostró en desacuerdo con su madre por seguir atacando a al futbolista de la Selección Nacional, y aseguró que los trapitos sucios se lavan en casa. “Si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos, yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque no comparto lo que ella está haciendo”.

“Ya han pasado 4 años de estas cosas y ya es demasiado para nosotros. Mis hermanos van al colegio y nosotras a la universidad, yo hablo por mí, porque estoy cansada de los ataques y sus mentiras, lo reitero no comparto los ataques que ella hace… Las peleas se resuelven en 4 paredes y creo que ya está de más seguir ventilando toda su vida privada”, escribió la joven.

“NO VOY HABLAR MAL DE MI HIJA”

Por su parte, Melissa Klug emitió un comunicado donde asegura desconocer los motivos por el cual su hija arremetió contra ella y deslizó que se trata por inmadurez de la joven. “Yo no voy hablar mal de ninguno de mis hijos, porque para una madre no hay hijo malo. Siempre estuve ahí cuando ella me necesitó y eso nunca va a cambiar”, refiere.

Además, aclaró que siempre mantuvo al margen a sus hijas de los problemas legales que tiene contra Farfán porque “son temas que tienen que ser tratados por los mayores y los abogados. Nunca las quise involucrar porque siempre velé por su tranquilidad”, se logra leer.