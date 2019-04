Hija de Melissa Klug y Abel Lobatón revela que no ve a su padre hace 4 años

La chalaca Melissa Klug le brindó su respaldo a su hija Melissa, fruto de su relación con el exfutbolista Abel Lobatón, luego que la jovencita revelara que no ve ni habla con su padre hace varios años.

“Siempre me preguntan por él y no habló con él; y no sé nada de él hace 4 o 5 años. Mi papá es mi mamá y se lo agradeceré toda la vida, por ser la mujer que es hoy en día. Te amo madre”, respondió la menor de las Klug en Instagram, luego que una usuaria le preguntara del por qué no habla en sus videos de su padre.

Por su parte, la ‘Blanca de Chucuito’ compartió la publicación de su engreída y comentó: “te amo tanto pedacito mío, mío, mío, solamente mío”.