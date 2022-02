Hija de Melissa Paredes tiene tierna reacción al ver a Anthony en tv y él le dice: “Ternurita”

Compartir Facebook

Anthony Aranda está dando la hora desde que fue presentado como una de las “bombas” de EEG 10 años. El ‘activador’ puso más que contenta a Melissa Paredes al aparecer en televisión, pero ella no fue la única emocionada con su ingreso al programa.

Melissa Paredes utilizó sus historias de Instagram para compartir cómo se vivía desde su hogar, la aparición de Anthony en el programa. Justo en el momento en el que Anthony aparece en su pantalla, se puede escuchar la voz de la pequeña Mía de fondo, muy emocionada.

“Es el Anthyno”, se escucha decir a la hija de Melissa. Al parecer esa es la forma cariñosa en la que Mía llama al ‘activador’. En cierto momento se puede ver que Anthony lanza unos besos y saludos hacia la cámara.

“Me está saludando”, dice la pequeña entre sonrisas. Melissa le sigue la corriente y le dice que a la hija del ‘Gato’ que, efectivamente, esos saludos son para ella. Horas después el ‘activador’ confirmó esa información en sus propias redes sociales.

Anthony compartió los videos a través de sus historias de Instagram para revelar la buena relación que lleva con la pequeña. “Me emociono al escuchar esa ternurita. Me derrito”, expresó el ‘activador’. “Hola princesa, A ti te saludaba ternurita”, agregó.

El bailarín Anthony Aranda llegó como invitado al set de ‘En boca de todos’ y habló de todo un poco: desde su llegada de Esto es guerra y su relación con Melissa Paredes.

Una de las preguntas más rigurosas a la que tuvo que responder el ‘Gatito Activador’ era si creía que Melissa Paredes había sido su trampolín a la fama.

“La gente puede decidir qué decir o a quién darle like o a quien no… Pero si hay que tener mucho cuidado por cómo se maltrata o se hiere a, en este caso, una mujer… Yo soy hombre la verdad, lo que digan de mí, yo lo tomo de quien viene, pero hay otras personas que son más sensibles”,comenzó diciendo.

Asimismo, el integrante de ‘Esto es guerra’ señaló que Melissa no fue su trampolín a la fama, pues él ya era conocido en el mundo del baile, por lo que subrayó incluso fue a representar a Perú en el exterior.

“En mi ámbito, en mi carrera, porque tengo una carrera bastante amplia y me he hecho conocido por eso… Mundialmente he representado al Perú, soy un poco nuevo en lo que es titulares por todo lo ocurrido (con Melissa)”.

