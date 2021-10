Hija de Tongo preocupada pide oraciones por su padre: “La situación está más grave”

Compartir Facebook

La salud del popular ‘Tongo’ preocupa a sus fans y familia. El último reporte lo dio su hija, a través de redes sociales y aprovechó el post para clamar por cadena de oración.

En esta oportunidad, Cint Gutiérrez, hija del cantante utilizó sus redes sociales para dar a conocer la situación que atraviesa su padre. “Es muy lamentable contarle una noticia que me está partiendo el corazón, que quería mantener en reserva, pero la situación está más grave. En estos momentos, mi padre Abelardo Gutiérrez se encuentra muy delicado de salud”.

“Estoy tratando de mantenerme fuerte y positiva porque es lo que él me enseñó y como él quisiera que estemos todos los que lo conocemos y sabemos de su gran trayectoria. Solo les pido vibras positivas y oraciones para él y esperar con mucha fe a que todo esto pase y mejore”, agregó.

Negligencia médica

Recordemos que hace algunos meses, Abelardo Gutiérrez o mejor conocido como Tongo como de costumbre fue a realizarse sus tratamientos en el Centro Nacional de Salud Renal de Jesús María por la diabetes que lo aqueja y que viene controlando, sin embargo no imaginaría que saldría peor de lo que entró.

Y es que según afirma el popular cantante enfermeras del dicho nosocomio con el objetivo de protegerlo del frio le colocaron bolsas térmicas en las plantas de sus pies en lugar de las rodillas, al dejarlo por un largo tiempo en esa zona delicada provocó que ocasionaran fuertes quemaduras que ahora le impiden caminar a Tongo.

Por si fuera poco las fuertes heridas ocasionadas por el mal accionar de las enfermeras no logran cicatrizar por la diabetes que sufre Abelardo motivo por el cual se encuentra pidiendo ayuda a las autoridades. «Las quemaduras no pueden cicatrizar y por ser diabético se me complica mucho más. Incluso se pueden ver los huesos en las heridas, con eso te digo todo«, dijo Tongo.

