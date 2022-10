Hija de Walther Lozada arremete en sus redes sociales

Compartir Facebook

Bianca Belén hija del fallecido artista Walther Lozada arremetió en sus redes sociales sacando cara por los éxitos de su padre que al parecer vienen siendo atribuidos por otras personas.

A través de su Facebook Bianca expresó su malestar contra todas las personas que se han hecho dueños de los éxitos de su talentoso padre.

«A 3 meses de la partida de mi padre, es totalmente injusto que no se nos reconozcan como sus herederos por no tener una sucesión intestada, por no tener un poder como dicen ellos. Tú no tienes el poder, no estimo conveniente darte las cuentas !!!! Walther lozada se rompió el lomo, y ahora otros cosechan y se atribuyen el éxito de hoy», inició diciendo Bianca.

Además, Bianca recalcó que su indignación empezó por los derechos de autor de los éxitos de Walther Lozada los cuales al parecer no han sido reconocidos ni cuando el artista estaba en vida lo que le habría provocado diversos problemas de salud según Bianca.

«Por si acaso la orquesta vende música y la canción que está de moda la duda la hizo mi papá. Así que no se confundan!!! Está maldita guerra se desata por los derechos musicales, derechos que le corresponden a mi padre, los mismos que se los exigían aun el estando vivo, y los mismos que lo llevaron al hospital 3 veces, escribo este post llorando, porque todo lo que hemos vivido ha sido un martirio. Pero ya no más», finalizó Bianca.

Arremete en contra de Armonía 10

Por otro lado, Bianca dio a conocer que presuntamente los integrantes de Armonía 10 estarían pagando a los compositores de los diversos éxitos de la orquesta para que solo ellos puedan darle voz a cada tema.

«Acabo de enterarme que en su desesperación están pagando a los compositores para que solo autoricen a Armonía los derechos. Entonces si es así, toquen las canciones de los compositores, pero cambien la música porque para nadie es un secreto que los arreglos lo hacía mi papá. Toquen la duda, el cervecero, siempre pierdo en el amor con otras melodías. Háganlo a ver si son capaces», dijo enfurecida Bianca en redes.

Además, recalcó que es recién ahora que se da cuenta que tipo de personas rodean a su padre y quienes él estimaba mucho según la engreída del fallecido artista musical.

«De verdad hasta ahora me doy cuenta de que tipo de personas estuvieron a lado de mi padre. Y que él los quería demasiado».

Y por si fuera poco comentó que ella fue testigo de las veces que llevaban diversos temas a su casa y era su padre quien le hacía algunos arreglos para así transformarlo en los éxitos de la orquesta.

«Tenemos muchas pruebas de cómo llegaban los temas a mi casa, tarareados, con guitarra, y como mi papá los transformaba. Que bajo están cayendo, no les basta con ganar mucho dinero que ahora nos quieren quitar los derechos musicales de mi padre, que malos», finalizó Bianca.