¡Como un rey! Hijas de Andrés Hurtado lo engríen a vísperas de su cumpleaños con lujosos regalos

Andrés Hurtado está a vísperas de su cumpleaños por lo que sus hijas Josetty y Génesis no dudaron en engreír a su padre con lujos y es que las hermanas siempre tratan de hacer feliz a su padre con lo que más le gusta.

A través de las redes sociales se puede apreciar como Andrés asiste a una tienda ostentosa para probarse todo tipo de prendas de vestir que combinen con su estilo y fiel a su estilo presumió cada loco en el corto video que publicó.

Cumpleaños adelantado

El 31 de enero es el cumpleaños de Andrés Hurtado, sin embargo, se encuentra de vacaciones junto a sus hijas en Estados Unidos por lo que sus engreídas no dudaron en darle de todo a su padre a vísperas de onomástico.

«Hoy mi hermana y yo engreímos a papá por su cumpleaños en House of Bijan disfrútalos ese 31 de enero en tu cumple», escribió Josetty en la publicación.

En el video se puede apreciar como el conductor de televisión se prueba desde sacos hasta zapatos y muy bien vestido de pies a cabeza y con una enorme sonrisa se retira de la tienda.

Como ya es de costumbre de Andrés él siempre ha presumido cada prenda que usa Y es que asegura que cada cosa que se pone es de marca y exclusivo por lo que sus hijas no dudaron en llenar de lujos a su padre quien en su momento sacó adelante a sus dos pequeñas.

Diversos usuarios aplaudieron el gesto de las hermanas con su padre por siempre mostrarse agradecidas por todo el amor que su padre les da.

«Qué bonito regalo le han hecho su papito», «Qué orgullo que tenga Andrés unas hijas exitosas», «me encanta el cabello de tu padre el corte y el color», «Qué lindas hijas tienes Andrés que engríen mucho», «Yo también quisiera tener unas hijas como ellas», fueron algunos de los comentarios.

Sorprende a sus hijas en Navidad

A través de un conmovedor video compartido en su cuenta de Instagram, el popular conductor relató su intento de sorprender a sus dos hijas, embarcándose hacia Los Ángeles. Sin embargo, justo antes de abordar el avión, se enteró de que las jóvenes habían viajado a Las Vegas.

A pesar de esta situación, el presentador peruano no se desanimó, ya que con la ayuda de una persona cercana logró adquirir un segundo pasaje para dirigirse a Las Vegas y reunirse con sus hijas. No obstante, tuvo que hacer esfuerzos considerables para vencer el tiempo y no perder el vuelo.

“El destino quería separarnos. Se me partió el alma y el corazón, yo en el avión y ellas en otro destino, estaban camino a Las Vegas. (…) Vamos a ver si encuentro vuelos para llegar a tiempo. Debo de buscar la maleta urgente y de ahí tengo que buscar el terminal”, narró el presentador de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

Después de casi una decena de horas de trayecto, Andrés Hurtado logró aterrizar en Las Vegas poco antes de la medianoche, permitiéndole reunirse con sus hijas y celebrar la Nochebuena juntos después de varios años.