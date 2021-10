Hijas de Melissa Klug ‘juerguearon’ en fiestón de Jefferson Farfán

Compartir Facebook

Según se reveló en las imágenes de Magaly Tv, la hija mayor de Melissa Klug, Samahara y Gianella, estuvieron entre los flamantes invitados.

La ‘Foquita’ celebró el pasado fin de semana su cumpleaños número 37 con un fiestón en su famoso ‘búnker’ de la Molina. En la celebración, estuvieron de invitados muchos seres queridos entre amigos y familiares.

Dentro de la familia, la hija mayor de Melissa Klug, Samahara Lobatón y su ex pareja, Youna, estuvieron ‘juergueando’ de lo lindo. Además, personajes de la farándula como Giulliana Barrios, Mayra Goñi, Ximena Peralta, Nesty y otros, también celebraron junto al futbolista.

Se reveló también que la música llegó de parte de Son Tentación, la orquesta de Paula Arias, y todos ‘juerguearon’ de lo lindo. Cabe recordar que Gianella Marquina, le envió un emotivo saludo a Jefferson por su cumpleaños.

“Happy birthday pri, que todos tus deseos se cumplan hoy y siempre”, escribió Gianella. Con este mensaje se evidencia que las hijas de Melissa Klug le guardan mucho cariño a la ‘Foquita’ y hasta tienen un apodo cariñoso para referirse a él como ‘pri’.

Ahora hay algunos críticos que señalan que esta fiesta de la ‘Foquita’ debería costarle sanciones porque no ha respetado las medidas preventivas contra el virus. Hasta el momento solo se sabe que su club Alianza Lima no lo sancionará porque Jefferson no estaba en medio de partidos.

La popular ‘urraca’ reveló que la ‘Foquita’ hizo tremenda fiesta en su ‘búnker’ y a pesar de estar prohibido, ninguna autoridad llegó hasta el lugar.

Magaly Medina cuestionó duramente el que ninguna autoridad haya tenido mano dura con la fiesta en casa de Jefferson Farfán dado que las reuniones sociales están prohibidas. Y es que el futbolista celebró su cumpleaños número 37 hace un par de días, y tiró el ‘búnker’ por la ventana.

Muchos usuarios criticaron que la ‘Foquita’ haya hecho tremendo ‘juergón’ cuando aún se vive dentro de la pandemia por el virus. Esto lo notó la ‘urraca’ y se quedó sorprendida de que las autoridades se hayan presentado, pero tras dos intentos de parar el ‘juergón’ sin éxito, solo se retiraron.

“Hay personas como la ‘Foquita’ que lo tienen que celebrar y parece que tienen corona porque incluso pasaban los patrulleros, hablaban con el de seguridad y se pasaban de largo, seguro que tiene vara en La Molina”, sentenció Magaly.

“Si eso pasa en mi casa se meten dentro y me sacan de los pelos. Hay gente que tiene corona en esta vida, los que no tenemos debemos de cumplir con las normas”, agregó.

