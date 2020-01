Hijo de Angie Jibaja: “La policía me sembró cocaína”

El hijo de Angie Jibaja, Nicolás Garay, negó ser microcomercializador de drogas, luego que el último domingo efectivos policiales lo detuvieron en San Borja junto a un amigo por encontrar en su poder 8 gramos de clorhidrato de cocaína, cuando lo permitido en el Perú solo es 2 gramos además de marihuana.

Según la manifestación del hijo de la modelo, él firmó el acta policial cuando aún no se había consignado la bolsa con la cocaína y aseguró que fue sembrado por efectivos policiales. “Me encuentro conforme con la marihuana que se detalla en el acta, pero con la bolsa plástica que contiene clorhidrato de cocaína, con eso no estoy conforme. La cocaína no es mía”, expresó.

Además, Nicolás informó que le compró la marihuana por 200 soles a una persona llamada Junior Gómez de aproximadamente 25 años de edad, a quien conoció en una fiesta y que suele frecuentar las inmediaciones de la avenida Castilla, en La Molina.

ANGIE SE PRONUNCIA

Por su parte, Angie Jibaja se pronunció luego de la detención de su hijo, Nicolás Garay. A través de sus redes sociales, la modelo le envió un mensaje a su hijo de 21 años. “Mi Ángel, no estoy para nada nadie. Completamente para ti mi bebito en el cuerpo de un hombre”, escribió Jibaja junto a una publicación en la que se lee ‘Angel Baby’.

Recordemos que hace unos días, el abuelo de la también actriz, Fidel Liza, comentó en ‘Válgame’ que esperaba que todo esto llevara a que su nieta a “reflexionar” y le haga abrir los ojos “para que mejore”.