Hijo del ‘Mero Loco’ ‘echa flores’ a Susy Díaz: “Mi tía Susy siempre me apoyó y me aconsejó”

El “Mero Loco” presentó públicamente a su hijo Rodrigo Hidalgo, el cual no dudó en elogiar a la ex pareja de su papá.

El hijo de ‘Mero’ recalcó el gran cariño que le tiene a la ex vedette y aseguró que siempre lo apoyó en todo y la considera como una gran amiga.

“Susy siempre fue una amiga para mí, siempre me ayudó, me aconsejó, me acompañó, fue espectacular. A Susy la quiero mucho, los problemas que tenga con mi papá ya son cosa de ellos y no tengo porque meterme”, indicó.

Además le desea lo mejor en todo y espera pronto volver a verla: “Yo siempre le deseo lo mejor a la tía Susy y me gustaría verla porque hace tiempo que no la veo”, finalizó.

MERO ASADO CON SUSY

¡Arremetió con todo! El ‘Mero Loco’ no fue ajeno a la reconciliación de Susy Díaz con Walter Obregón tras ser ampayados en el aeropuerto a la espera de su vuelo hacia Cancún.

“La desconozco. No sé qué tiene Susy, pensé que era una mujer madura y estaba más centrada con sus ideas, pero se está atontando más. No sé cómo puede regresar con ese ‘vagoneta’”, expresó indignado.

Además afirmó que Walter solo está con la ex vedette para obtener fama y sacarle dinero: “Le sugiero a Susy que piense bien lo que está haciendo y abra los ojos, porque a su edad solo hace el papel de tonta al estar con un hombre sin oficio y pegalón”, aseveró.

Cabe indicar que hablará con Florcita Polo para buscar la manera de ayudar a su mamá y hacerla entrar en razón.

