Hincha israelita se perdió en Uruguay y casi lo llevan a la comisaría: “Tuve miedo”

El hincha israelita sorprendió una vez más a todos con sus anécdotas en su afán de seguir a la Selección a cada partido que tiene.

Esta vez, el hincha logró viajar hasta Montevideo en Uruguay para poder ver el partido decisivo de Perú el día de hoy. Sin embargo, entre tanta emoción, se quedó perdido en las calles de Montevideo y hasta lo quisieron llevar a la comisaría.

“Ayer estaba muy contento con la llegada de la Selección y fui el último en irme, pero mi celular se apaga y no sabía cómo llegar al hotel porque estaba la dirección en mi celular. Eran las 2 de la mañana y nadie conocía”, inició contando.

“Tomé un taxi pero me alejó más, y no que me quería dejar bajar, ‘te voy a llevar a la comisaría’ me dijo”, expresó. El hincha israelita contó que el taxista no quería ayudarlo a cargar su celular, por lo que él aún no podía ubicarse y seguía sin poder llegar a su hotel.

En ese momento la única salida que encontró fue llamar a una reportera con quien se había encontrado unos momentos antes. Ella lo ayudó y finalmente logró llegar hasta el lugar en donde se hospedaba.

No obstante, el hincha contó que sí tuvo algo de miedo, aunque no tanto como lo sintió en el mundial pasado que se jugó en Rusia. “En Uruguay todo es más tranquilo, pero sí me asusté”, dijo.

Perú vs Uruguay

La Selección peruana de Fútbol ya está en la recta final de las Eliminatorias Qatar 2022 y el día de mañana, jueves 24 de marzo, se juega su primera final. Perú jugara contra Uruguay, de visitante, allá en Montevideo, y tendrá que buscar una victoria para asegurar su pase al Mundial.

Uruguay y Perú están en el cuarto y quinto puesto respectivamente, con la diferencia de un solo punto. Por lo que sumar 3 puntos, es crucial para que Perú pueda clasificar al Mundial Qatar 2022.

