«Mi nuevo crush»: Hinchas se confiesan y revelan que lo mejor del partido fue Franco Zanelatto

Franco Zanelatto ha causado sensación y es que el jugador se ha robado los suspiros de miles, quienes se han quedado asombrados con su desempeño en la cancha.

El día de ayer a pesar de haber perdido contra Argentina, los peruanos destacaron el buen rendimiento de Zanelatto , quien ya tendría hasta club de fans.

Desata la locura

Franco Zanelatto, el paraguayo nacionalizado peruano se llevó la admiración de muchos hinchas de la selección tras su desempeño en el primer tiempo del partido de ayer ante Argentina.

El jugador quien cubre extremo izquierdo y actualmente es parte de Alianza Lima causó sensación, y es que en una oportunidad estuvo muy cerca de meter un gol.

Algunos opinaron que todos estaban a favor de Argentina a pesar de que cometieran algunas faltas evidentes en la cancha.

Algunos seguidores expresaron su deseo de ver a Franco como titular en la selección y le pidieron al entrenador Juan Reynoso que lo coloque en el campo junto a otros jugadores.

Este deseo fue concedido ya que el joven delantero tuvo su primera aparición representando la bicolor en este último partido.

Donde demostró que tiene talento para seguir defendiendo la camiseta.

Asimismo, Juan Reynoso no fue ajeno a su desempeño y no dudó en pronunciarse sobre Zanelatto en la última conferencia de prensa.

«Está claro que no estamos para nada satisfechos. Lastimosamente Reyna y Grimaldo no están para sostener ni 60 minutos. Y esas son las carencias que nos da la liga local, lo vimos con Zanelatto, quien demostró potencia, pero al minuto 50 ya estaba liquidado», dijo.

El próximo desafío de la selección peruana será el enfrentamiento contra Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

Este enfrentamiento está pactado para el jueves 16 de noviembre de 2023 a las 3:00 pm, y los seguidores esperan ver si Franco Zanelatto y otros jóvenes talentos continuarán ganando protagonismo en el equipo nacional.

¿Quién es Franco Zanelatto?

Franco Zanelatto Téllez es un futbolista paraguayo nacionalizado peruano, nació el 9 de mayo en el 2000 y es ahora un ‘boom’ en la selección peruana.

El jugador es internacional con la ‘bicolor’ en unas Eliminatorias Sudamericanas.

Nada de esto hubiera sido posible sin la guía de Alberto Masías, gestor de jóvenes futbolistas en Santa Anita, la sede de la institución ‘santa’.

“Más que Franco Zanelatto es el corolario de muchos chicos que han pasado por procesos similares: Christian Cueva, Jairo Concha, Luis Iberico, Pedro Gallese. En fin, hay un montón de chicos que han pasado por un proceso similar”, rememoró el actual gerente deportivo de la U. San Martín.

Esto también es defendido por Miguel Llanos, quien tuvo palabras de admiración para el pelotero: «Lo de Franco nos llena de orgullo a todos los que trabajamos en divisiones menores en la San Martín”, dijo.

Para Masías es un orgullo tanto personal como institucional ver el crecimiento de Zanelatto.

“En una oportunidad cuando estaba en una escuela nuestra en Barranco-Chorrillos, se inscribió para jugar el torneo ‘Creciendo con el Fútbol’ y le dicen que no puede jugar porque es paraguayo. Me busca y me consulta y ahí conozco al padre», dijo.

Alberto buscó la forma de que Franco pudiera demostrar su talento sin obstáculos y fue así que lo logró tras un largo trámite.

«Averigüé y fui a la Federación. En ese momento el presidente era Manuel Burga, hablamos y me dijo que era viable, lo inscribimos y pudo jugar. Ahora cuando llega al club, a la parte competitiva, tuvimos que hacer un trámite ante FIFA para inscribirlo como jugador extranjero«, acotó.