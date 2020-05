HIPOTIROIDISMO Y CUARENTENA

Compartir Facebook

Dr. César Olaya.

Médico Endocrinólogo.

CMP: 26120 RNE: 17789

Vamos por el día 49 de cuarentena y muchos están subiendo de peso de manera rápida. La primera pregunta que me hacen es si este confinamiento y el estrés pueden afectar la tiroides. Se ha hecho muy común que las personas con exceso de peso

Primero, aclararé un término popular en las consultas: ¿doctor, tengo tiroides? La respuesta es sí, todos tenemos tiroides (hay casos raros de recién nacidos que nacen sin tiroides: agenesia tiroides). Entonces, la pregunta debería ser, ¿tendré alterada la tiroides?

Clínicamente, es decir, la historia clínica del paciente, orienta al médico especialista a sospechar en alguna enfermedad tiroidea, pero no es ni el sobrepeso ni la obesidad el síntoma principal. Luego de la historia del paciente viene la evaluación (palpación) de la glándula tiroidea, muchas veces confirmamos alguna alteración tiroidea. Debemos tener en cuenta que los síntomas nos llevan a sospechar y se complementa con el examen clínico.

QUÉ ES LA TIROIDES

La tiroides, al ser examinada, puede afectarse en su forma: bocio difuso, bocio nodular, bocio multinodular (bocio: crecimiento de la tiroides). En cuanto a la función (análisis de laboratorio) podría afectarse en dos formas clásicas: hipertiroidismo o hipotiroidismo.

La glándula tiroidea tiene forma de mariposa y normalmente se localiza en la parte de adelante del cuello, produce las hormonas tiroideas, las envía vía sanguínea a todo el cuerpo y estas ayudan al organismo a utilizar energía (metabolismo), mantener la temperatura corporal y a que el cerebro, el corazón, los músculos y otros órganos funcionen normalmente.

HIPOTIROIDISMO

Cuando la tiroides falla, y deja de funcionar, le llamamoshipotiroidismo. Es decir, disminuyen las hormonas tiroideas en la sangre, entonces los procesos corporales comienzan a funcionar con lentitud, por lo que los síntomas son sentir más frío y cansancio, piel reseca, tendencia a olvidarse de las cosas y a encontrarse deprimido, estreñimiento, hinchazón, edemas, etc. Debo resaltar que la enfermedad se va presentando de manera muy lenta, y los síntomas son muy variados, la única manera de saber con seguridad si tiene hipotiroidismo es haciéndose las pruebas de sangre, aunque algunos pacientes tienen síntomas tan evidentes, que la sospecha se inicia con solo hablar con el paciente. Es importante recalcar que es un trastorno relativamente común en la población, pues afecta a un porcentaje de entre un 1 y un 4%. Es más frecuente en mujeres que en hombres, en una proporción aproximada de 5 a 1 y más común después de los 50 años.

Al ser los síntomas muy inespecíficos, más común en mujeres con más de 50 años, puede confundirse con algunos síntomas de menopausia. Como siempre lo decimos, lo más importante es evaluación médica especializada (endocrinólogo) quien luego de evaluarla, de considerarlo necesario, le pedirá los exámenes correspondientes, sangre, ecografía, gammagrafía o biopsia de tiroides según sea la sospecha, y hará el diagnostico e iniciará el tratamiento hormonal respectivo.

NO SE CURA

El hipotiroidismo no se cura. Se controla con la medicación específica para cada paciente, luego de encontrada la dosis exacta de medicación, debe acudir a sus controles periódicos (sugiero cada 6 meses). Termino recordando que como buena parte del aumento de peso en el hipotiroidismo es debido a la retención de sal y agua. Cuando se trata del hipotiroidismo uno puede esperar una pequeña pérdida de peso (usualmente menos del 10% del peso corporal) y no 30 o 40 kilos. No es usual que un paciente obeso llegue a su peso cuando se trata y controla la tiroides, en promedio baja de 4 a 6 kilos.

Por lo tanto, si en esta etapa de confinamiento en casa, usted ha subido de peso, lo más probable sea la suma de otros factores (dudo que tenga hipotiroidismo), como son la ansiedad y estrés por un futuro incierto que dan más ganas de comer, el sedentarismo, la afectación económica, etc., y no necesariamente el famoso hipotiroidismo. Si al terminar esta cuarentena usted tiene dudas, debe visitar a un endocrinólogo para que le realicen la evaluación especializada.

Dios les bendiga.

