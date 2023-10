¡Giro en la historia! Estudiante que cayó del quinto piso de universidad habría intentado cometer feminicidio

Estudiante de la universidad de Lima que cayó del quinto piso del centro de estudios pasó de ser víctima a agresor según el parte policial que estaría investigando el caso.

De acuerdo a la información que se ha recopilado el joven habría intentado actuar en contra de la vida de una mujer que sería su ex pareja.

Giro inesperado

El pasado martes 3 de octubre se viralizó en redes sociales una emergencia en la universidad de Lima en donde un joven cayó del quinto piso del Centro educativo causando la preocupación de todos los alumnos y profesores.

Inicialmente se pensaba que el joven quería atentar contra su vida y a pesar de haber sido persuadido por un personal administrativo de no tomar esta terrible decisión el alumno terminó cayendo al vacío.

Sin embargo según las autoridades el alumno de 33 años habría intentado aventar a su ex enamorada es el tercer piso de la universidad.

El estudiante pretendía conversar con la mujer, sin embargo, al parecer todo se tornó preocupante.

Por lo que el joven quiso atentar contra la vida de su expareja.

Según las cámaras de seguridad se puede ver a dos personas forcejeando por lo que el personal de seguridad y de limpieza intervienen para detener al joven de querer agredir a la mujer.

Pese a que fue retenido por los agentes el estudiante logró zafarse y correr hasta el quinto piso.

Donde terminó aventándose de un momento a otro provocando el pánico.

Esto señala y parte policial según los testimonios de las personas involucradas y del video de vigilancia dónde se pudo confirmar el origen de los hechos.

Según el comunicado se confirma que el estudiante ha sido detenido por el presunto delito contra la vida el cuerpo y la salud.

Es por ello que la versión de un presunto suicidio por el momento queda descartada.

Además, se investigará al joven por tentativa de asesinato hacia una mujer.

Hasta el momento, el pronóstico del alumno es reservado debido a la gravedad de sus golpes.

Estudiante se burla de tragedia

La alumna de la Universidad del Pacífico identificada como Alejandra Tello está siendo duramente cuestionada por burlarse de la tragedia ocurrida con un joven en la Universidad de Lima.

En redes sociales se viralizaron imágenes en donde aparece la cuestionada alumna en compañía de otros alumnos que también se mofaban del trágico hecho.

“Chicos U Lima, por favor, esto es de suma prioridad, el video, o sea, tengo partes, pero no el clip completo del hombre matándose. Por favor, rótenme eso, es que es tan gracioso, es demasiado graciosos, es el ‘peack’ de la comedia’ en peruano (…) O sea, por qué sin polo, si no tiene ‘abs’, no entiendo, rótenme el video de su suicidio, la verdad es tan gracioso”, se le oye decir a la joven.

Incluso, la casa de estudios del estudiante que intentó suicidarse se pronunció al respecto. La Universidad de Lima lamenta informar el incidente, ocurrido esta tarde, que compromete la integridad física de un alumno. El estudiante fue atendido en el departamento médico y trasladado inmediatamente a la clínica más cercana.

La universidad colaborará con la investigación que realicen las autoridades”, se lee en el comunicado oficial. A pesar de ello, en redes sociales los internautas han mostrado un profundo rechazo por la actitud que tuvo esta alumna.