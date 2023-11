¡Histórica decisión! Congreso del Perú aprueba ley que prohíbe el matrimonio infantil

El Congreso decidió decirle adiós a los matrimonios en la infancia. Con una votación de 113 a favor y cero en contra, el foco se puso sobre esta trascendental ley. Solo tres congresistas se quedaron callados (3 abstenciones). Vamos a contarles los detalles.

¿Qué pasó en el Congreso?

En la sesión, Janet Rivas Chacara, una de las protagonistas (que representa al partido Perú Libre), hizo su entrada destacando por qué los matrimonios de menores perjudica a los menores. «El matrimonio de personas menores de edad no es neutral al género, puesto que la afectación es mayor para las mujeres», exclamó.

Rivas destacó los problemas a los que se enfrentan como «el riesgo de morbilidad y muerte materna o neonatal; el riesgo de sufrir violencia de género y violencia en el entorno familiar, la deserción escolar, el incremento de la pobreza, entre otros«.

La trama avanzó con otras declaraciones, como la de Flor Pablo (sin partido) y Kira Alcarraz (Podemos Perú). Ambas pidieron con mucha fuerza a los congresistas que aprueben la ley sin chistar. «Estamos hablando de niñas, no de mujeres», subrayó Alcarraz, recordando a las pequeñas que se ven obligadas a casarse por distintos motivos, como los dotes o tradiciones.

Mira también: ¡Terminó en tragedia! La congresista Rosselli Amuruz celebró un cumpleaños en donde asesinaron a un invitado

Luego, el congresista José María Balcázar (Perú Bicentenario) dio controversiales declaraciones un día antes del debate. Defendió el matrimonio infantil asegurando que «todos tienen relaciones sexuales» y que, en otros países, incluso la edad mínima era de 13 años. «Todo el mundo tiene relaciones… profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también».

¡Pero no cayó bien su comentario! El Congreso no apoyó su postura y nadie declaró abiertamente estar en contra de la ley. Hasta el Ministerio de la Mujer rechazó de «forma contundente» las declaraciones de José María Balcázar.

Finalmente, la propuesta se aprobó, con un total de 113 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. El Congreso aprobó que el matrimonio en menores de edad quede prohibido en todas sus formas en el país. Asimismo, se le exoneró de segunda votación. Los congresistas que se abstuvieron de emitir su decisión fueron Gladys Echaíz, Jose María Balcazar y Victor Raúl Cutipa.

A través de un amplio #DiálogoParaElConsenso y en defensa de las niñas, el Congreso aprobó el proyecto de ley que prohíbe el matrimonio de menores de edad. 🗞️ Más información: https://t.co/SqSo5ZAJ4C pic.twitter.com/s422J7hiGu — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 3, 2023

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) celebró esta decisión. «Un hito importante para destruir prácticas que vienen afectando fundamentales de las niñas y adolescentes», afirmaron. «El Perú ha dado un paso adelante en su decisión de ser un país más igualitario y protector de los derechos de la niñez y adolescencia».

¿Quién propuso la ley y cuáles son las reacciones?

La primera iniciativa para anular el matrimonio infantil fue presentada por la congresista Flor Pablo en 2022. Para este 2023, se impulsó nuevamente la propuesta por parte de la legisladora Rosangella Barbarán.

La congresista sin partido, Flor Pablo, soltó un mensaje en las redes sociales: «¡Se puso fin al matrimonio infantil en el Perú! Hoy es un día importante para la protección de nuestra infancia… Se logró erradicar esta práctica nociva que condenaba a nuestras niñas a un círculo de abuso, pobreza y estancamiento de sus proyectos de vidas».

¡Se puso fin al matrimonio infantil en el Perú! 👏🇵🇪 Gracias al trabajo en equipo con organizaciones sociales, lideresas comunitarias, y colegas congresistas; HOY se logró erradicar esta práctica NOCIVA que condenaba a nuestras niñas a un círculo de abuso, pobreza y… pic.twitter.com/QMiwzK6cjs — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) November 3, 2023

En este emocionante episodio, el Congreso tomó una decisión valiente, diciendo no a los matrimonios en la niñez. Las niñas y los adolescentes ya no serán forzados a un rol que no eligieron. Esto es una gran noticia y un mensaje claro: ¡No más casamientos prematuros!

Mira también: ¡No se resistieron! Repartieron turrones dentro del Congreso de la República [VIDEO]

Esta ley entrará en acción pronto, y deshace una excepción que permitía que menores de 18 años pudieran casarse con permiso de sus padres. En los últimos años, tuvimos casi 5,000 matrimonios con menores, ¡algunos de ellos con niñas menores de 16 años! El Ministerio de la Mujer se alista para los próximos pasos, como educación sexual y prevención de embarazos.

Las niñas y adolescentes ahora están más protegidas. El Congreso dio un paso al frente y dijo no a los matrimonios infantiles.