¿Hizo trampa? Giacomo Bocchio hace sorprendete revelación sobre Andrés Vílchez

¡Con el guapo no! “El gran chef famosos” continúa dando que hablar. Tras el inicio de una nueva temporada, los recuerdos de la primera y las vivencias de la segunda temporada empiezan a inundar las redes sociales. Giacomo Bocchio, en entrevista con Carlos Vílchez, hizo una sorprendente revelación sobre la primera edición del reality de cocina, la cual involucra a Andrés Vílchez.

También puedes leer: ¡Emocionada hasta las lágrimas! Brunella Horna reveló el sexo de su bebé: ¿hombrecito o mujercita? (VIDEO)

¿Qué dijo Giacomo Bocchio sobre Andrés Vílchez?

Doce participantes aceptaron el reto durante la primera temporada de “El gran chef famosos”. Entre ellos, destacaba el actor Andrés Vílchez. Muchos usuarios en redes sociales no le tenían fe al también influencer, ya que solo lo conocían por sus papeles en la actuación en América Televisión.

Otros, recordaron que estuvo en Combate y estuvo en coqueteos con Fabianne Hayashida, pero nunca lo habían visto como chef. Sin embargo, Giacomo Bocchio hizo una sorprendente confesión sobre el exchico reality, indicando que llegó a “El gran chef famosos” sabiendo cocinar. ¿Hizo trampa?

“La consigna de la primera temporada era famosos que no saben cocinar, la mayoría, realmente, no sabía. El único que a mí me parecía que sí cocinaba era Andrés Vílchez. Siento que sí llegó sabiendo cocinar”, reveló Giacomo Bocchio.

Cabe destacar que durante la primera temporada de “El gran chef famosos”, Andrés Vílchez fue uno de los participantes favoritos del programa de cocina. Siendo uno de los jóvenes también, consiguió ubicarse en el cuarto lugar de la primera edición del reality, ya que fue superado por Susan León, Karina Calmet y Ricardo Rondón.

Su popularidad en redes sociales tuvo un incremento considerable y muchos usuarios lo catalogaron como “el guapo de la cocina”.

También puedes leer: ¡No todo es felicidad! Brunella Horna hace desgarradora confesión sobre su embarazo

¿Cuál fue el peor plato?

En la entrevista, también fue consultado por el peor plato que ha comido hasta ahora en estas dos temporadas de programa. El chef tacneño recordó a Miguel Vergara y Susan León, ambos participantes de la primera temporada, y los “echó”, señalándolos como los que prepararon los platos más feos de la historia del programa.

“Los choros a la chalaca de Miguel Vergara, estaba incomible, después ha habido más de uno. (…) después, el primer ceviche de Susan León. Ese fue horroroso, malísimo, parecía que lo había masticado antes de ponerlo en el plato”, señaló Giacomo Bocchio, quien además reconoció el crecimiento de la actriz a lo largo de la competencia.