Hombre choca con una motocicleta y sus tripulantes salen volando

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La facilidad con la que se obtiene una licencia de conducir siempre ha dejado una interrogante, ¿cualquiera puede manejar? La respuesta, dado los innumerables accidentes de tránsito, cae de madura; cualquiera puede manejar, pero muchos no deberían.

Un lamentable accidente vehicular ocurrió en San Pedro Lula en Honduras. Un conductor decidió no esperar más el cambio de luz de un semáforo y siguió de largo. Lamentablemente, su apresurada maniobra casi deja de 3 muertos, pues colisionó con una motocicleta.

Según se pudo observar en las cámaras de seguridad, el chofer de un auto rojo llega hacia un paso peatonal. Allí debía esperar, pues había un auto delante de él, que también esperaba el cambio de luz para seguir su paso. Sin embargo, su paciencia no duró mucho, ya que esperó el paso de un vehículo para adelantar por el otro carril para cruzar. No obstante, no se percató que venía una motocicleta.

También te puede interesar: Sujeto atrapa a ladrón con tremenda patada voladora

El irresponsable conductor chocó con la motocicleta, haciendo volar a sus tripulantes por el fuerte impacto. A pesar de su grave falta y ayudar a los heridos, el chofer no tuvo mejor idea que darse a la fuga.

Afortunadamente, cerca al lugar hubo distintos testigos, quienes sí ayudaron a las 3 personas. Se trataría de una pareja y una niña, que fueron trasladados a un hospital por presentar varios golpes.

La Policía Nacional de Honduras, horas más tardes, informó que el chofer fue detenido y que será sancionado como la ley establece por su conducción temeraria.

El video se convirtió en viral y generó el repudio de miles de internautas que no entienden cómo una persona, después de provocar un grave accidente, no fue a velar por la salud de los heridos.

También te puede interesar: Hombre se disfraza de Batman y sale a las calles a regalar comida