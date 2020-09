Compartir Facebook

Una historia para no creer. Freddy Matute, vigilante de un centro comercial, vivió una experiencia paranormal sin que se diera cuenta, debido a que las imágenes de la cámara de seguridad revelaron que el amigo con el que ‘conversaba’ se trataba de un fantasma. Ocurrió en Bucamaranga, Colombia.

Matute narró que estaba conversando de lo más normal con uno de sus compañeros y fue luego que se enteró que este había fallecido hace dos días atrás.

‘’Yo estoy sentado hablando con mis compañeros, pasando revista por el celular, cuando mi amigo llega y me saluda de puño e incluso me pregunta por cosas de la isla, por un amigo que tenemos en común en el tercer piso, es más me pidió que lo saludara’’, indicó.

‘’No sabía que estaba hablando con un muerto, si mis compañeros en cámara de monitoreo no me informan que estoy hablando solo, quedo literalmente abrumado’’, añadió más sobre lo que le acababa de ocurrir.

Sobre ello, el gerente de la empresa de seguridad Acrópolis, Fabián Gómez, agregó que: «Por eso el coordinador le llama la atención y la explicación que le da nuestro guarda es esta, una vez hacemos una revista general a ver si es que alguien no quedó registrado en cámaras de pronto se haya escondido en algún sitio y nos percatemos».

LO APRECIABAN

Sus compañeros añadieron, al igual que Matute, que este ‘espectro’ en realidad era persona íntegra y muy querida.

«El lavaba aquí traperos, hacia domicilios, mandados a las personas, le decían ‘El Chavo’ por eso. Él es muy querido allá en la isla y encima de que todos fuimos amigos durante todo el tiempo que estuvo allá y yo he llegado allá», rescató Matute.

