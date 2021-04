Hombre cría solo al bebé que la madre no quiso tener: “A mi hijo no le falta nada”

Compartir Facebook

Algunos jóvenes llegan a ser padres tan pronto como menos lo esperaban, sin embargo enfrentan la situación a la altura, de forma responsable y con mucho amor.

Es el caso de Fabri, el hijo de Luis Fernando Palacios, un padre soltero de Monterrey, México, que ha sabido seguir adelante por su cuenta luego de que la mamá se desentendiera del bebé.

Luis utilizó sus redes sociales para contar su testimonio. Vivió una relación breve con una vecina, la cual terminó con un embarazo en solo 4 meses de estar juntos. Aunque al comienzo parecía ir todo bien, luego de la sorpresiva llegada del bebé, todo cambió.

Debido a la corta relación y poca experiencia que tenía, la madre, ante el miedo, quiso interrumpir el embarazo, a lo que Luis se negó desde el primer momento.

“Total pues era una decisión de ella aunque yo no quería y estaba rotundamente en desacuerdo, no podía hacer nada ya que era su cuerpo y ella decidía. A mí me tocó callarme y alejarme, optó por tomarse unas pastillas y desde ese momento me dijo que pues ya no iba estar embarazada”, contó el joven padre.

Sin embargo, yendo en contra de la naturaleza, el bebé estaba sano y siguió desarrollándose en su vientre. Ambos se enteraron al ir al ginecólogo. “Vaya sorpresa, le hicieron un eco y ya tenía 18 semanas, el bebé ya estaba bien formado”, dijo.

Cuando le bebé nace, la madre comenzó a alejarse poco a poco de Luis. Así fueron corriendo los días y ella menos se interesaba de su hijo, según contó este padre.

Luis obtuvo los derechos de su pequeño. “El último día que lo vio ella fue en marzo del 2019, así que a la fecha tiene 2 años y poco más y no sabemos nada de ella”, agregó.

“A mi hijo no le falta nada y el cariño de madre le sobra porque mi mamá es su mamá. Muchos pensarán quizá perjudicó mi juventud, pero todo lo contrario, llevaba una vida con excesos no medía mis peligros, pero desde que llegó a mi vida hubo un cambio rotundo en mí, quizás no me quede mucho dinero para mí pero todo es para él y para eso me he topado con muchos ángeles en el camino que me han apoyado muchísimo”, concluyó.

